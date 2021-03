Carlitos Balá y su esposa fueron vacunados contra el coronavirus: “Es una alegría para todos”

Carlitos Balá , el célebre cómico infantil, recibió este sábado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el Luna Park. También fue vacunada su esposa, Martha Venturiello, y las fotos del querido actor se publicaron en sus redes sociales oficiales.

“Vacunados!!! Ayer Marthita hoy Carlitos. Impecable la organización del Luna Park. Muchas gracias!!!” , posteó en su cuenta de Instagram y también en Facebook. Además agregó un consejo: “A estar alerta y seguir protocolos” .

En la foto que compartió, se lo ve a Carlitos en el centro de la escena y acompañado de sus dos hijos, mientras esperaba a recibir la primera dosis en el mítico estadio porteño.

Según lo detalla Infobae, Rubén Carrera, amigo y administrador de los perfiles sociales de Balá, indicó que “Él y su mujer están en su casa, pero están grandes: apagaron el celular porque ayer la vacunaron a Martha y hoy a Carlitos. Y los atormentaron, los llamaron de todos lados, de todos los noticieros. Y él no puede contestar directamente, por ahí no te escucha, tiene 95 años. Y Martha está agotadísima, tiene 83 años”.

Consultado por el estado de la pareja tras ser inoculados, Carrera contó: “Martha está 10 puntos. Anoche estaba bárbara, me mandó un mensaje y estuvimos hablando. Y él también está bien. Le pregunté a su hija Laura y me dijo que está todo bien, que había tolerado todo bien y se la re bancó bien”.

La salida de casa de Carlitos y su esposa no fue un hecho menor, ya que desde el inicio de la cuarentena obligatoria en marzo de 2020 ambos permanecían aislados y muy pocas veces salieron a la vereda o a dar una vuelta en auto. “Hacía un año que no salían de la casa. Habían dado dos vueltas en auto, salían a la vereda... pero a un lugar público, justo hace un año que no salían”, contó Rubén.

Por otra parte, Carrera compartió un mensaje del propio Balá que le transmitió su hija para todos sus fanáticos: “Laura me dice que Carlitos está muy feliz y muy contento y a todos les transmite ese mensaje. Que los dos están muy bien y muy felices. Es una alegría para todos”.