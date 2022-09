Jorge Rial, cuestionado por su insensibilidad ante la muerte de Carlitos Balá: “No lloro famosos”

La muerte de Carlitos Balá conmocionó al mundo de los medios y del entretenimiento. El reconocido humorista falleció a los 97 años y en todos los programas de radio y televisión lo homenajearon por su larga trayectoria, salvo Jorge Rial quien se mostró más insensible frente a la noticia y sorprendió con sus frías palabras.

El periodista, a diferencia de otros conductores y figuras del medio, se mostró distante ante la muerte del actor y presentador argentino. En un primer momento se justificó al decir que nunca fue un seguidor de Balá, porque prefería ver Titanes en el ring.

Carlitos Balá fallecio a los 97 años . Foto Clarín

Otro de los argumentos que usó fue decir que “nunca lloró la muerte de un famoso” luego del fallecimiento de Julio Cortázar. “Nunca lloré la muerte de un famoso. Jamás. Las lágrimas las dejo para llorar a mis seres queridos. No sé, yo lo vivo de esa manera”, comentó.

“Me conmueve más el dolor de la gente, esa cosa de sensación de dolor masivo y popular, que el fallecimiento de esa persona en sí. Quizás sea porque hace mucho que convivo con los famosos y aprendí a poner una distancia”, añadió.

Carlitos Balá fallecio a los 97 años . Foto Clarín

Jorge Rial argumentó su frialdad ante la muerte de los famosos

Su compañero de radio, Mauro Federico, sorprendido ante las palabras del periodista le consultó si con la muerte de Perón lloró, teniendo en cuenta la afinidad Rial con el peronismo. “Pasa que era muy chico. Tenía 13 años en el 74, cuando pasó. Mi papá trabajaba en una pizzeria a 2 cuadras del Congreso y le pedí que me llevara”, contó.

“El recuerdo que tengo es la de la multitud apiñada por todos lados, y que había tanta gente que se vino abajo un toldo. Recuerdo eso, el impacto de ver a toda la gente triste”, señaló Jorge.

Julio de 2006 - El payaso Piñon Fijo actuó junto al legendario Carlitos Balá de 81 años ante un público repleto de niños y adultos en el Auditorio Angel Bustelo Foto: Claudio Gutierrez / Los Andes

Luego reflexionó que “por ahí va a sonar un poco raro, pero la muerte de un famoso que más me llegó y que más me impactó fue la de Julio Cortázar. Sí, la de Cortázar. Yo era muy fanático de él. Tan fanático que se los recomendaba a todos mis amigos”.

“¿Y sabés que hicieron ellos? Cuando murió me llamaban a mi para darme el pésame. Me pegó muy fuerte, pero no para llorar. Para nada”, reveló.

“Por eso ahora que pasó lo de Carlitos Balá no me voy a poner a hacer un racconto de su vida ni me voy a hacer el emocionado, porque no es así.Yo era más bravo de chico. Era más guerrero. A mi me gustaba Titanes en el ring que Carlitos Balá”, indicó.

“Por eso tampoco quiero hacerme el emocionado ni el compungido. Aprendí a sacarme eso de idealizar a los famosos. Yo los vi cómo tratan a la gente, cómo son en realidad, los conozco a la perfección”, cerró Rial.