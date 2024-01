Buscan fortalecer en Mendoza el abordaje de enfermedades respiratorias con trabajo en red y telemedicina

Apelando a nuevas estrategias y recursos digitales el Ministerio de Salud de Mendoza apunta a mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades respiratorias. Lo hace en el marco de un trabajo en red y el uso de telemedicina que se apunta a expandir.

La intención es fortalecer este trabajo que ya se viene realizando y que aborda estas patologías que representan el 14% de todas las muertes en el país.

Por ello, afianza un trabajo integral a través del programa de Enfermedades Respiratorias Crónicas y Tabaquismo dependiente del área.

Lo hace a través de una red asistencial de tele-espirometría, que consiste en la prestación de espirometría informada y/o consulta de especialista a distancia para el paciente en controles de salud. Según explican, esta herramienta permite actualizar mecanismos de lectura a distancia del registro de estudios y optimizar tiempos y recursos, integrando los distintos niveles de atención y permitiéndole al paciente mejorar su acceso y atención al servicio de salud, sin necesidad de tener que ser trasladado.

El procedimiento se inicia en los centros de salud que cuentan con este equipamiento donde se realiza la espirometría. Posteriormente, se deriva el estudio, a través de la plataforma tele salud, a especialistas en Neumología de adultos o pediátricos, quienes realizarán la devolución del estudio informado. De este modo, se abre la posibilidad de realizar tele-consulta según la accesibilidad a este especialista por zona geográfica.

La espirometría es un estudio que sirve para evaluar la función de los pulmones. Se utiliza para diagnosticar y realizar el seguimiento de enfermedades como la bronquitis crónica, enfisema (EPOC) y asma.

Cabe destacar que la principal medida para la prevención de las enfermedades respiratorias crónicas es no fumar y no estar expuesto al humo de tabaco. El tabaquismo es un factor de riesgo modificable y prevenible y sigue siendo uno de los principales factores de riesgo que determina gran parte de las muertes prematuras y la discapacidad a nivel mundial, especialmente por enfermedades crónicas no transmisibles.

Durante el año 2023 la Provincia entregó 18 espirómetros a distintos efectores de atención primaria con el objetivo de detectar enfermedades respiratorias como EPOC, que están íntimamente relacionadas al tabaquismo y que presentan un sub registro de diagnóstico de alrededor del 80%.

Dónde hacerse una espirometría en Mendoza

Actualmente los efectores que integran esta red y donde pueden realizarse los estudios son:

Godoy Cruz: Centro de Salud N°30 Aldo Dapas y Hospital Lencinas.

Tunuyán: Centro de Salud N° 98 Vista Flores y Centro de Salud N° 171.

San Carlos: Centro de Salud N°101.

Tupungato: Centro de Salud N° 94 Cordón del Plata y Hospital General las Heras.

Malargüe: Centro de Salud N° 124.

La Paz: Hospital Ilias.

General Alvear: Área de Salud de Alvear.

San Rafael: Centro de Salud N° 114 Villa Atuel.

Rivadavia: Centro de Salud 173 Domingo Catena y Hospital Carlos Saporiti.

Las Heras: Centro de Salud 136 Juan Minetti y Hospital Gailhac.

Uspallata: Hospital Dr. Luis Chrabalowski.

Maipú: Centro de Salud N° 50.

Capital: Hospital Central y Penitenciaría de Mendoza.

Crearán más centros

Desde el programa de Enfermedades Respiratorias Crónicas y Tabaquismo afirman que este año tienen la intención de ampliar la atención generando nuevos centros destinados a tratamientos para cesación tabáquica, pensado sobre todo en mejorar la accesibilidad de las personas que quieran realizar dichos tratamientos de acuerdo a la zona donde residen.

En este sentido, recordaron que la provincia tiene en funcionamiento tres consultorios de Cesación tabáquica, uno en el hospital Lencinas y otros en Lavalle y en Rivadavia. La tarea que se desarrolla allí es coordinada por el Programa Provincial de tabaquismo.

Con el objetivo de continuar sumando consultorios de cesación tabáquica en distintos departamentos, en abril de 2024 iniciará una capacitación de agentes de salud de toda la provincia.

Datos en Argentina y Mendoza

En Argentina, cada año mueren más de 44.000 personas por enfermedades relacionadas con el tabaco, lo cual representa aproximadamente el 14% de las defunciones. En los últimos años, los datos relevados sobre tabaquismo evidencian que el consumo ha disminuido, tanto en la población joven, como en los adultos. Aunque la tendencia del consumo es descendente, la prevalencia y la mortalidad siguen siendo altas en comparación a otros países de la región, y el avance de las políticas, más lento de lo necesario.

Según la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, la prevalencia de consumo de tabaco (cigarrillos) fue de 22,2%, lo cual evidencia un 25,0% de reducción relativa desde 2005.

En Mendoza la prevalencia de consumo de cigarrillos en la población de mayores de 18 años fue en el año 2005, 31,5%; en 2009, 29,1%; en 2013, 26,5% y en el 2018, 26,8%.

En tanto, la población de 18 años y más que según esta última encuesta fumaba cigarrillos y que intentó dejar de fumar durante el último año fue del 44%.

Los efectos de esta epidemia son preocupantes, no solo por su impacto en la salud de las personas, sino porque también representan un alto costo para la economía personal, familiar y nacional.

Qué son las enfermedades respiratorias crónicas

Las enfermedades respiratorias crónicas comprenden un grupo de enfermedades que afectan a una o más partes del aparato respiratorio, pudiendo comprometer los bronquios, los pulmones y la caja torácica.

Entre las más frecuentes, se encuentran el asma, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar, el síndrome de apnea del sueño, la hipertensión pulmonar, entre otras.

Más de dos millones de argentinos sufren riesgo de EPOC. Las enfermedades respiratorias representan el 14% de todas las muertes en el país y están asociadas al humo del tabaco, la contaminación del aire, la exposición a alérgenos y la inhalación de polvo y productos químicos en el medio laboral.

Desde el punto de vista sanitario, tienen gran relevancia por 3 razones:

Son enfermedades muy frecuentes en la población.

Pueden causar incapacidad y ausentismo laboral.

Muchas veces no se diagnostican bien.

Las causas más frecuentes son la exposición a agentes irritantes del aparato respiratorio, tales como:

-El humo del tabaco, la principal causa.

-La contaminación del aire en espacios cerrados (hogar, lugar de trabajo).

-Contaminación ambiental.

-Exposición a alérgenos.

-Inhalación de polvo y productos químicos en el medio laboral.

Algunas pueden aparecer como manifestación secundaria de otras enfermedades o ser causadas por algunos fármacos.

¿Cuáles son los síntomas?

Algunos de los síntomas de las enfermedades crónicas respiratorias son:

-La tos persistente.

-La falta de aire (disnea).

-Los silbidos y las secreciones respiratorias.

Estos son los síntomas más frecuentes, cuya intensidad puede ser diferente de una persona a otra, de acuerdo con la enfermedad causante, su tiempo de evolución y la gravedad.

¿Cómo se previenen?

El mejor modo de prevenir estas enfermedades, es evitar todo agente que pueda ser nocivo para las vías respiratorias. Principalmente el humo de tabaco.

También promoviendo ambientes saludables, tanto en el hogar como en el trabajo.

¿Cómo se tratan y qué es la espirometría?

Cada enfermedad tiene su tratamiento específico, por lo que es necesario consultar al equipo de salud ante síntomas respiratorios para un buen control y evitar su progresión.

