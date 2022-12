Bajaron los diagnósticos de Sida en Mendoza y solo hay infecciones por contacto sexual

Durante 2022 bajaron los diagnósticos de Sida en Mendoza. Se observa en este sentido una tendencia que se consolida: aunque siguen registrándose infecciones con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) son menos las personas que desarrollan la enfermedad.

Concretamente, durante 2022 el Programa Provincial de Sida notificó 222 nuevos casos de VIH y 27 de Sida. Se trata de datos hasta setiembre por lo que no puede compararse con los anteriores años cerrados, sin embargo, el descenso es notorio en el caso del Sida.

En 2021 habían sido 322 y 57, respectivamente. Se había registrado un marcado ascenso luego de una baja en 2020 cuando, durante las restricciones por la pandemia de Covid, hubo menos acceso al sistema y menos testeos. Ese año, se habían informado 228 de VIH y 40 de Sida. Teniendo en cuenta esto se aprecia que las notificaciones del corriente año son incluso menores que las de hace dos años en esa situación excepcional.

La particularidad es que los diagnósticos de Sida vienen en descenso paulatino, al menos desde 2010, y los de este año son menos de un tercio de los notificados por aquel entonces, cuando fueron 94 (año completo).

La última tasa de incidencia es de 3 cada 100 mil habitantes en el caso del Sida y 16,7 cada 100 mil habitantes en VIH, con datos de 2021 cerrado.

Desde 1984, la provincia lleva acumulados 6.525 diagnósticos de VIH y 1.694 de Sida, es decir que casi 26% desarrolló la enfermedad. Se trata de una proporción que se ha ido reduciendo con los años: hasta 1999 era poco menos de la mitad y esa brecha ha ido acentuándose.

“Observamos una baja en diagnósticos de Sida pero no en los diagnósticos de VIH, que están amesetados hace varios años”, afirmó el doctor Víctor Bittar, director del Programa Provincial de Sida.

Explicó que 2022 no está cerrado y hay retraso en las notificaciones por lo que se terminará cerrando los primeros meses de 2023. Dijo que de acuerdo a los cálculos estimativos que hacen, se llegará a 340 o 350 nuevos casos a fin de año. Si es así, el VIH, estará levemente por encima de 2021.

Efectivamente, se observa un crecimiento sostenido que se ameseta y se mantiene desde el año 2011 entre 17 y 19 nuevos diagnósticos cada 100 mil habitantes. Con respecto a la tasa de Sida, presenta una reducción desde el 2011 hasta mantenerse en los últimos cuatro años alrededor de 3 por cada 100 mil habitantes (años cerrados).

Mejoras

Lo cierto es que este año se aprecian mejoras en varios parámetros, que de hecho ya venían mostrando esa tendencia positiva.

Un dato alentador que en cierta medida explica esto es que con altibajos hay una tendencia a la baja de los diagnósticos tardíos y este año se observó. En el caso del VIH pasó de 26,1% del total de notificaciones (en 2021) a 18,9% y en el caso del Sida de 17,4% a 11,3%.

Sin embargo, esto implica que hay casi 2 de cada 10 personas que están llegando al diagnóstico de VIH cuando ya tienen manifestaciones de enfermedades marcadoras por tener el virus.

Desde el programa advierten que los varones heterosexuales presentan un mayor porcentaje de diagnósticos tardíos (entre 40 y 50% en los últimos 10 años) en tanto que varones homo y bisexuales presentan entre un 20 y 25% de diagnósticos tardíos en el mismo período. Bittar explicó que esto se asocia a la percepción de riesgo, menos en los primeros y mayor en los segundos, lo que los lleva a testearse.

La tasa de defunción venía en aumento hasta 2016 (3,5 cada 100 mil habitantes) y desde ese año disminuyó para mantenerse en valores alrededor del 2 cada 100 mil habitantes.

Los varones cis siguen siendo los mas afectados: en lo que va del año son 4 por cada mujer. Esta relación ha ido en aumento y es la brecha más alta desde 2010, la del año 2021 fue de 3,3 varones por cada mujer. Este año se notificaron 177 caos de VIH en varones cis versus 44 en mujeres cis, es decir quienes autoperciben su género asociado a su sexo biológico.

Además, este año no se notificaron casos de VIH en mujeres trans. Entre 2011 y 2020, se notificó un promedio de dos por año.

Por otra parte, en el último periodo no hubo casos de transmisión vertical (de madre a hijo), ni por transfusión ni en usuarios de drogas inyectables (UDI). Todos los casos fueron por relaciones sexuales. Las UDI venían en descenso y ya el año anterior no hubo casos, como tampoco en 2019 pero es la primera vez en 12 años que no hay registro de transmisión vertical.

Asimismo, no se notificaron infecciones en menores de 14 años y también es la primera vez que sucede desde 2010. Estas infecciones también se asocian a transmisión vertical.

Los más afectados tienen entre 20 y 39 años y la edad promedio de quienes recibieron este diagnóstico en 2022 es de 38,4 años. Esta franja etaria acumula el 95,5% de las nuevas infecciones. En tanto, 4,5% tiene más de 60 años.

También hubo un descenso en las notificaciones de personas infectadas mayores de 60 años: pasó de 6,5% del total del año en 2021 a 4,5% este año. Sin embargo, los periodos previos desde 2018, rondaban una proporción por encima del 4% luego de registrar un ascenso respecto de años anteriores.

El médico detalló que se diagnostican entre 5 y 8 nuevos casos de VIH por semana en Mendoza. La mayor curva se aprecia entre los 25 y los 35 años.

Con respecto a las defunciones que se contabilizan a año cerrado, hasta el año 2021 se registró un total acumulado de 932 casos, que representa el 14,7% del total de casos de vih acumulados hasta ese año, expresa un informe del programa.

Tratamientos accesibles

Las mejoras pueden asociarse a una mayor toma de conciencia lo que redunda en diagnósticos más tempranos y llegar al tratamiento antes de que el virus tenga mayor impacto. Testeos rápidos, gratuitos y accesibles permiten tener resultados en 30 minutos mientras que se realizan diversas campañas para poner el tema en la agenda pública y generar prevención.

De hecho, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y en ese marco, se realizan campañas de testeos gratuitos e información en toda la provincia como “Elegí Saber” que realiza el gobierno provincial junto a otras entidades en 54 puntos del territorio.

Mejoras en los tratamientos que los hacen más efectivos también demuestran impacto en el menor desarrollo de la enfermedad.

“Los nuevos tratamientos tienen menos toxicidad, mejoran la calidad de vida y la sobrevida”, subrayó Bittar. Explicó que ya no se requiere un combo de medicamentos sino que se toman dos o como mucho tres comprimidos por día. Estos beneficios generan mejor adhesión al tratamiento.

El futuro próximo promete más mejoras en este sentido. Desde hace dos meses Mendoza implementa una estrategia para prevenir la infección con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que puede ser precursor del Sida. Se trata de la profilaxis preexposición, que implica disminuir las chances de adquirir el virus ante una conducta de riesgo con la toma de un comprimido diario.

Es una combinación de dos antirretrovirales: tenofovir y emtricitabina y luego de una prueba piloto se está ampliando a mayor población.