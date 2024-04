Aumentó la violencia de género: en lo que va de 2024 hubo un femicidio cada 32 días en Mendoza

El año arrancó con una exacerbación de los hechos de violencia de género en Mendoza. En los 98 días que van de 2024 ha habido femicidios con mucha más frecuencia que el año pasado y el anterior. Según datos del Ministerio Público Fiscal hubo siete en 2022, siete en 2023 y tres este año.

Esto implica que para el área se registró un hecho cada 32 días este año, mientras que antes ocurría un asesinato por cuestiones de género cada 52 días.

En tanto, según el Observatorio de Mumala Mendoza, se produjeron cinco este año, mientras que en todo 2023 habían sido ocho. Esto implica que se pasó de uno cada un mes y medio a uno cada 20 días.

El dato diferente hace referencia a que la organización considera otras variables para contabilizar un hecho como femicidio. Dentro de esto, ha incluido una categoría nueva: los femicidios en contexto de economías delictivas.

Desde el Observatorio advierten que hay un incremento de las situaciones de violencia. Luisina Blanco, trabajadora social y coordinadora del área detalló que el año pasado se registraron 8 femicidios, de los cuales 6 fueron femicidios directos y 2 femicidios vinculados. En tanto, en lo que va de 2024 se registraron 5 femicidios, de los cuales 3 son femicidios directos, es decir de mujeres que han sido víctimas de femicidios por parte de sus parejas específicamente.

Además contabilizan 2 femicidios en contexto de economías delictivas. “Por ejemplo, Rocío de Las Heras fue alcanzada por una bala en un contexto de ajuste de cuentas hacia su pareja, entendiendo que muchas veces las mujeres morimos en este tipo de contexto, dado que somos el escalafón más bajo de las economías delictivas, o bien somos objeto de venganza para las situaciones de robo”, explicó.

Florencia Guiñazú era madre de dos niños y fue asesinada en su casa de Guaymallén.

“Esta categoría nosotras la incorporamos hace ya dos años en el seguimiento, es una categoría propia del análisis que hacemos”, especificó.

En cuanto al caso extra que tienen en 2023 dijo: “Fue una beba que fue asesinada, que fue abusada por su papá, la mamá estaba en situación de violencia de género y en ese contexto viola a la bebé de dos meses y la bebé como consecuencia de esto muere; esto nosotros lo consideramos feminicidio y el Ministerio Público Fiscal no”, detalló.

Incremento

Blanco destacó que se observan más casos de violencia de género y que incluso muchos femicidios que podrían haber ocurrido no se concretaron porque alguien pudo intervenir.

“El año pasado a esta altura se habían registrado menos cantidad de femicidios en la provincia, y el pico fue en las últimas semanas del año (...) Hay una fuerte cantidad de denuncias y hay una fuerte cantidad de intentos de femicidios que no llegan a perpetrarse porque en la gran mayoría de los casos hubo una persona que intercedió”, comentó.

“Nosotras consideramos que hay un agravamiento de las situaciones de violencia de género; consideramos que frente a la avanzada de los discursos de odio, esto fomenta y exacerba el ejercicio de las violencias, obviamente que no es que hay más personas violentas, sino que en contextos de crisis económicas, y en contextos donde hay un fuerte discurso de odio hacia las mujeres, es mucho más fácil poder y es habilitante el ejercicio de la violencia”, expuso. Agregó al escenario la desjerarquización del Ministerio de las Mujeres por parte del gobierno nacional y un discurso de negacionismo hacia la violencia de género que favorecen estas situaciones.

El último hecho ocurrió en Mendoza el sábado. Florencia Susana Guiñazú Ortuvia fue asesinada, aparentemente por ahorcamiento por su pareja, Ignacio Agustín Notto Escobar quien se suicidó al lado. Ella era madre de dos hijos: un niño de 7 años que estaba en el lugar y una niña de 5 años.

En febrero, María Victoria Ruiz (44) fue asesinada a golpes en una casilla rodante en un camping de El Carrizal. Habría sido su pareja.

El 26 de enero en la localidad de Eugenio Bustos, en San Carlos, fue asesinada a tiros Isabel Ríos por su ex pareja, Pedro Reyes (75). El victimario también se suicidó.

Maria Belen Bobba, Directora de Género y Diversidad de Mendoza se sumó a la denuncia de que la situación es crítica y urgente. Como organizaciones sociales feministas, señaló al gobierno nacional de Javier Milei por negar la existencia de la violencia por motivos de género.

Hizo referencia al último informe del Observatorio de Mumala “Mujeres, Disidencias y Derechos” que señala que a nivel nacional han ocurrido en lo que va del año 62 femicidios, es decir 1 cada 35 horas.

Además se advierte que “La situación es mucho más gravosa si tenemos en cuenta que también desde el 1 de enero hasta el 29 de marzo hubieron 129 intentos exponenciando la visibilización de las violencias a lo que podría significar un femicidio cada 11 horas”.

En el país se han producido 62 homicidios de mujeres, travestis y trans este año, hasta el 29 de marzo. Como consecuencia 72 hijos e hijas quedaron sin su madre.

Discurso y economía

Respecto de las situaciones de violencia en contextos de economías delictivas es algo que se viene teniendo en cuenta desde hace dos años. Blanco dijo que la provincia con mayor tasa es Santa Fe, ya que en Rosario han aumentado los últimos meses.

“Obviamente en contextos de crisis económicas hay muchas menos mujeres que se animan a salir de las situaciones de violencia, porque ¿cómo van a poder sostener a sus hijos e hijas? Esta cuestión de no ingresar plata a la casa, la poca plata que ingresa tiene que ver con changas, si me separo es imposible poder fijar una cuota alimentaria, entonces sigo resistiendo porque creo que no estoy en peligro. Entonces creemos que cada vez que hay situaciones de crisis económicas, es lo que sucedió en la pandemia, crisis sanitarias exacerban aún más el ejercicio de violencia”, remarcó.

“Recordemos que en Argentina sigue siendo para las mujeres el lugar más inseguro de nuestros hogares. En lo que va del año, el 65% de las muertes de los femicidios se dio en la casa en la que residían las mujeres, y el 55% de los femicidios eran sus parejas o exparejas. Entonces claramente muestra que hay una situación de gran riesgo y de aumento de las violencias y hay una escalada cada vez más fuerte”, apuntó.

Recordó la importancia de buscar ayuda y hacer las denuncias correspondientes. Para ello, hay diversas instancias en las áreas de gobierno provincial y municipales pero además, está la línea gratuita 144. Sin embargo, dijo que tiene reducido el personal y responde con lentitud.