Arrancó la inscripción: cómo pedir turno para vacunarse contra el Covid-19 en Mendoza

Ya está disponible el registro online para solicitar un turno e inscribirse para recibirse la vacuna contra el Covid-19 en Mendoza. En esta etapa solo pueden participar personas que tengan más de 70 años y el personal de salud que supere los 50 años. Ambos grupos están comprendidos entre los de riesgo y mayor exposición frente al SARS-CoV-2.

La provincia recibió el fin de semana 23 mil dosis de la vacuna producida por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrollada por Oxford/ AstraZeneca (la llamada Covishield, de dos dosis). Como no requiere de excesivo frío ni freezers, es la que se utilizará en esta etapa masiva. Los geriátricos, tanto los residentes como empleados, son los que primero recibirán el tratamiento desde hoy.

Vale recordar que todavía resta culminar con la inmunización del personal de salud, inoculado con la Sputnik V (dos dosis).

Pero el resto de las personas debe inscribirse en la web mendoza.gov.ar . La vacunación no será al mismo tiempo para todas las personas: dependerá del lote de dosis que envíe la Nación.

Cómo pedir turno para vacunarse

1. Ingresar a https://www.mendoza.gov.ar/vacunacion-covid-19/

2. Elegir el grupo al que la persona pertenece: mayores de 70 años o personal de salud mayor de 50 años.

3. La web va a redirigir a una nueva pestaña > Cargar formulario

4. Allí hay que llenar cada campo de información: datos personales, documento, domicilio, teléfono, correo electrónico, alergias.

5. Al finalizar, el sistema entregará un comprobante de inscripción, que puede descargarse en formato PDF.

6. Luego, las autoridades avisarán vía telefónica o correo electrónico a dónde asistir a vacunarse y cuándo.

Si me inscribo primero, ¿me vacunarán antes?

No. El sistema no se maneja por orden de inscripción. Es decir, por más que la persona se registre el lunes 22 de febrero, no significa que la llamen antes que al resto. Los turnos serán entregados al azar. De esta forma se asegura la igualdad, además de evitar colapso en la web por la expectativa de la población.

“La estrategia va a ser semejante a la de la vacuna antigripal”, anticipó el viernes pasado la ministra de Salud, Ana María Nadal. Esto se debe a que la conservación de la vacuna de Oxford no requiere freezers.