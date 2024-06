Ámbito académico y empresarios comprometidos, en un encuentro por la educación y el mecenazgo

Un día soleado, entre viñedos al pie del Cordón del Plata, fue el escenario ideal para presentar el Programa de Desarrollo Institucional de la Universidad Maza a los empresarios.

Aquella idea que Laura Horta soñaba mientras hacía cumbre en el Manaslú (cerro de 8.163 metros de altura, de la cadena del Himalaya) de llevar la educación a lo más alto finalmente tomó forma. Y, ahora, espera que el sector privado aporte su granito de arena para que más jóvenes puedan acceder a estudiar una carrera, un oficio, o terminar la secundaria.

Laura Horta, directora del Plan de Desarrollo Institucional de la UMaza, junto a la vicegobernadora Hebe Casado y el rector Daniel Miranda.

A través del modelo de articulación empresa-universidad, la Maza busca aliados y colaboradores del sector empresarial y de la sociedad en general para desarrollar diferentes programas educativos, como becas para estudiantes, inversiones tecnológicas y para investigación.

Según detalló el rector Daniel Miranda, la Umaza tiene un importante programa de becas, pero aún así hay una importante demanda que no logran satisfacer. “Este programa nos habla de becas nominadas, que pueden ser patrocinadas por personas, por empresas, por instituciones; justamente para contribuir y permitir que los jóvenes mendocinos puedan alcanzar, este nivel de educación”, apuntó ante unas 80 personas, entre quienes se encontraban propietarios, CEOs y gerentes de empresas, autoridades de Gobierno y de instituciones como la vicegobernadora de la Provincia, Hebe Casado; la rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y la senadora provincial por la UCR, Fernanda Sabadín.

Asimismo, puntualizó que buscan fortalecer el centro de oficios y artes universitarios que lleva ya más de 10 años funcionando. “Indudablemente tiene un gran crecimiento, pero necesita de una mayor logística y de una mayor infraestructura porque necesitamos que muchos integrantes de la comunidad mendocina adquieran rápidas habilidades y competencias prácticas con rápida salida laboral”, argumentó.

El rector de la Universidad Maza, Daniel Miranda, brindó los detalles del Plan de Desarrollo Institucional para pedir apoyo del sector empresario.

Señaló que a través del Programa de Desarrollo Institucional pretenden, además, apoyar la investigación, la ciencia, la tecnología y la transferencia. “La investigación aplicada y la investigación que realmente necesita nuestra sociedad, nuestras empresas, nuestras industrias, nuestros comercios, nuestros bancos... a la inversa de lo que hacemos actualmente”, precisó y contó que están a punto de poner en funcionamiento 20 laboratorios.

El rector de la UMaza insistió sobre la importancia de realizar alianzas estratégicas. Por eso, también destacó y agradeció la presencia y acompañamiento de la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sanchez, ya que es de suma importancia “contar con el apoyo de esa prestigiosa y destacada institución”.

La voz de la experiencia

Sin pelos en la lengua, luego de las palabras del rector Miranda y de la vicegobernadora Hebe Casado, el reconocido académico Paulo Falcon llamó las cosas por su nombre. “Creo que ustedes están viviendo como yo una reunión muy amena, muy fraterna con un clima distendido y eso es sumamente interesante para ponernos a hablar de esto que tiene que ver con lo que de manera tan puntual ha realizado el rector que es pedirles plata”, lanzó el abogado, docente e investigador ante el auditorio prolijamente ubicado en las mesas de Casa David Wine & Horse antes de que se sirviera el almuerzo.

El reconocido académico Paulo Falcon explica la importancia de que empresas y universidad trabajen de manera mancomunada.

Más allá de sus especializaciones, Falcon tiene en claro de qué se trata. Es también rector de la Universidad de la Cámara de Comercio y Servicios de la Argentina (CAECE) y cuenta que esa casa de altos estudios está sostenida hace más de una década por una cámara de cúpulas que tiene integrada la conducción de la Universidad.

“El Consejo de Dirección de la Universidad está presidido por Alberto Grimaldi, el vicepresidente es Eduardo Eurnekian, el secretario es Mario Grinman quien preside de la Cámara, el revisor de cuentas de la Universidad es el tesorero de la cámara; de modo tal que claramente podemos dar cuenta de que la universidad y la empresa pueden estar asociadas en la confluencia de objetivos comunes, de fines comunes. Y eso ¿por qué? Porque compartimos valores y principios”, asevera.

En este contexto, Falcon está convencido de que “la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el desarrollo, la creación artística y, obviamente, la extensión, la vinculación y la transferencia son herramientas para construir futuro”. Asimismo, tiene la certeza de que “solamente el Estado claramente no puede; el sector privado no puede; la sociedad civil de manera desarticulada no puede”.

Los anfitriones -la familia David- junto a autoridades de la Universidad Maza, la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Por eso, admite, “Argentina necesita del esfuerzo mancomunado de todas las instituciones, de todos los actores sociales para poder tirar para adelante este carro tan pesado que hoy nos toca de alguna u otra manera conducir”.

Si bien “las universidades tienen que repensarse y ser parte de la agenda de la sociedad”, las empresas que valoran a las personas formadas tienen que “animarse a pensar cómo hacemos que esa relación sea mucho más fructífera”.

“La universidad no es solamente educación; la universidad también es innovación y desarrollo como parte de la investigación, entonces ahí tenemos que tener la capacidad de ver cómo podemos contribuir a que ustedes hagan más y mejor empresas, y por lo tanto haya más riqueza, haya más trabajo, haya más desarrollo y, por lo tanto, también el Estado pueda tener más recursos”, apuntó para marcar la necesidad de una ley de mecenazgo.

