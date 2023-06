Advierten que vienen en aumento las intoxicaciones con monóxido de carbono en Mendoza

Los últimos días se han sumado las noticias sobre casos de personas intoxicadas con monóxido de carbono en Mendoza. Incluso, con víctimas fatales.

La temporada de invierno, con días muy fríos, suele generar este tipo de situaciones evitables. Pero, lo que advierten quienes actúan desde diferentes instancias ante este tipo de situaciones, es que se observa un aumento los últimos años e incluso este mes, que aún no termina, superó el promedio de los casos registrados el año anterior.

La realidad es que no hay un dato estadístico disponible en la provincia para saber cual es el promedio de casos anuales que se producen. Sí hay una aproximación a partir de algunos registros fragmentados que permiten observar el aumento.

Aunque se retrasó el descenso de la temperatura, junio llegó con días muy fríos que coincidió con la ocurrencia de este tipo de hechos.

Cuando se encuentra un caso, la acción ante la emergencia es llamar al 911 que deriva las acciones hacia las áreas que pueden responder, como el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC), Bomberos o Defensa Civil.

Sin embargo, consultado el Ministerio de Seguridad sobre datos al respecto se supo que el 911 no tiene un registro ni pudo aportar datos sobre cantidad de intervenciones por esta causa.

Sí lo hizo Defensa Civil en aquellas en las que actuó y desde allí, su titular, Daniel Burrieza, destacó el incremento.

De acuerdo a sus registros, tuvieron en 2018, 9 intoxicados, sin víctimas fatales. En 2019, 2 intoxicados; en 2020, 8 intoxicados. Luego, en 2021, 9 en total con 5 víctimas fatales. En 2022 , 32 intoxicados con 2 víctimas fatales (incluidas en los 32). Luego de tres años sin víctimas volvieron a registrarse en 2021.

Finalmente, en lo que va de 2023, sumaban 30 intoxicados hasta el viernes 23 de junio, con 4 víctimas fatales, y el tiempo frío acaba de llegar. Burrieza aclaró que no incluye el caso de dos mujeres fallecidas en San Martín ya que no está comprobada la causa y se aguardan las pericias.

El Ministerio de Salud cuenta sólo con la información que puede aportar el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que este año también aprecia un incremento de las intoxicaciones con el inicio de las bajas temperaturas.

Según lo que pudieron aportar, en junio, julio y agosto del año pasado recibieron entre 10 y 12 casos por mes, mientras que desde el 1 de junio hasta el 21 de junio de 2023 debieron atender 18 casos, sin que haya concluido el mes aún.

De este modo, se confirma la tendencia.”Ha aumentado”, comentó Inés Valencia, jefa del servicio. Y luego conjeturó: “Debe tener que ver con la ola de frío que estamos teniendo”.

Sin embargo, se escapa el registro de aquellas personas que pueden llegar directamente a los efectores de salud con síntomas.

Hechos

Cada invierno hay campañas que advierten sobre los riesgos de intoxicación con monóxido de carbono, sin embargo, siguen presentándose casos.

En Mendoza, el jueves 15 de junio, una mujer mayor de nacionalidad española fue encontrada sin vida en un departamento de la Ciudad de Mendoza: estaba sentada en la cocina, con las hornallas encendidas.

El martes pasado, una pareja de adultos mayores fue rescatada a tiempo de su casa en la Cuarta Sección, de Ciudad, ya que se habían desvanecido tras inhalar monóxido de carbono. Los bomberos tiraron abajo la puerta y los salvaron.

El viernes, una familia de Las Heras integrada por seis personas debió ser trasladada a distintos hospitales del Gran Mendoza luego de que se intoxicaran con monóxido de carbono en su casa. Se calefaccionaban con el horno de la cocina y una estufa a gas y se supo que mantenían todas las aberturas cerradas.

El domingo una mujer de 64 años junto a sus hijos de 12 y 14 años resultaron intoxicados en su vivienda del Barrio Virgen del Rosario del departamento Las Heras.

Se suman dos hermanas de 72 y 78 años que fallecieron el domingo 18 en San Martín, caso que está en evaluación pero cuya primera conjetura ha sido intoxicación por monóxido de carbono, según la hipótesis que manejaba la fiscalía. La muerte de su perro en el mismo contexto permitió dar cuenta de que perdieron la vida por la inhalación de monóxido de carbono.

A nivel nacional se estima que el monóxido de carbono provoca más de 200 muertes por año.

Se trata de un gas tóxico que se produce por una mala combustión, por ello las intoxicaciones se producen sobre todo en invierno, por la necesidad de calefacción y escasa o nula ventilación de los ambientes.

La falta de mantenimiento y el mal uso de los artefactos de calefacción son las principales causas.

Es un gas altamente peligroso al que se suele llamar “el asesino silencioso” porque carece de olor, sabor y color, lo que lo hace indetectable a través de los sentidos. Se produce por una mala combustión y puede causar dolor de cabeza, mareos, vómitos, desmayos, palpitaciones e incluso la muerte.

“En Argentina, se reportan 40.000 casos de intoxicación por monóxido de carbono cada año y fallecen aproximadamente 200 personas por esta causa. Es más común durante el invierno en climas fríos; después de los desastres naturales cuando se utilizan cada vez más generadores portátiles alimentados con gasolina; y en inhalación de humo y víctimas de incendios”, explica el doctor Juan Gabriel Muñoz, médico pediatra del Swiss Medical Center sede Barrio Norte. Así lo refleja un informe con recomendaciones difundido por la empresa MetroGas.

De todas formas aclaran que hay que tener en cuenta que las intoxicaciones se pueden registrar incluso en verano.

Una mujer española murió por intoxicación con monóxido de carbono en Ciudad (Orlando Pelichotti / Los Andes)

Escaso control de los artefactos

Buerrieza subrayó que hay factores comunes: “Artefactos que funcionan mal, que no han sido verificados ni limpiados, artefactos no adecuados para calefaccionarse como los braseros y otra constante es que la gente no hace ventilacion, no hay intercambio del aire viciado con uno del exterior”.

En cuanto a las consecuencias sobre la salud, Burrieza señaló que guarda relación la exposición de la gente contra la supervivencia: “Cuanto más tiempo expuesta, menos ventilación de las habitaciones, más riesgo de desenlace fatal; se hace una campaña intensiva pero si la gente hace caso omiso a las recomendaciones no se puede hacer nada”

El control anual de los artefactos que usan gas es la recomendación, además de estar atentos al color de la llama que debe ser azul. Sin embargo, una buena proporción de la población no tiene el hábito de realizarlo, a lo que se suma que por las condiciones económicas hay menos demanda porque implica un costo que para muchos no es posible afrontar.

“Hemos notado una baja de la demanda de mantenimientos y revisiones anuales, tanto de calefactores como de calefones”, aceptó Carlos, gasista matriculado.

“Aparentemente es por un tema de descuido. Nosotros siempre les recomendamos a los clientes que todos los años, aproximadamente entre marzo y abril, realicen la revisión de los calefactores como corresponde, por un gasista matriculado, donde el calefactor se revisa por completo, se limpia, se hace revisión de fuga de gas”, explicó.

Contó que muchos aducen que es un descuido, que se olvidan, que no se dan cuenta, que ya lo van a hacer y la mayoría de las personas lo hace cuando ya hace frío. Esto implica una sobredemanda concentrada que conlleva demoras.

“Por otro lado nos comenta mucho la gente que algunos no pueden, no le dan los recursos económicos para poder hacerlo cuando una revisión, dependiendo de la zona, el calefactor y el tipo de revisión, está rondando entre $2.500 y $4.000 pesos”, refirió.

Si la combustión se hace en un espacio cerrado la emanación de monóxido de carbono se acumula, por lo que la ventilación también es un factor crucial.

Burrieza sumó que una medida importante es cerrar el gas durante la noche ya que si el calefactor tiene una falla aunque esté cerrado puede perder gas.