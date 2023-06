La pandemia de Covid-19 no llegó a su fin y es algo que la Organización Mundial de la Salud declarará cuando considere que estén dadas las condiciones para anunciarlo. De lo que no quedan dudas es que la prevalencia del coronavirus se encuentra cerca de su piso histórico desde hace algunos meses. Eso es algo que se evidencia en las principales guardias, hospitales y centros de salud, donde hay pocos contagios. Y los que hay, suelen ser leves, aunque también es cierto que se redujeron los testeos.

No obstante, la llegada de los días fríos –esta semana, por ejemplo, hubo un par de jornadas con temperaturas bajo cero- hace propenso el incremento de enfermedades respiratorias. Y el coronavirus es una de ellas.

Se adelantó el brote de enfermedades respiratorias y otros virus recuperan protagonismo frente al Covid-19. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“Si bien el Covid-19 no es una enfermedad estacional, siempre en invierno hay un aumento de patologías respiratorias. Y siempre esperamos un aumento de casos. Si bien los números están muy lejos de lo que fueron los picos de contagio, ya hemos empezado a ver una coexistencia de otros virus respiratorios, además de coronavirus, y se han incrementado las infecciones por influenza, bronquiolitis (sobre todo en niños de 5 años, pero también de adultos), además de otros con neumovirus”, destacó la infectóloga y directora del hospital Lencinas, Andrea Villalba.

La especialista indicó que este año se adelantó un par de semanas la manifestación y presencia de estos virus, haciéndose notar a comienzos de junio. “En años anteriores, en especial en 2020 y 2021, predominaba el Covid-19 en la circulación, mientras que a los otros virus no los veíamos. Pero ya a partir del año pasado se empezaron a ver las otras enfermedades, y este año se están viendo con mayor frecuencia”, agregó la infectóloga.

Menos testeos

El alto nivel de vacunación en la sociedad también ha derivado en que, a excepción de los grupos de riesgo, las consecuencias de las personas que atraviesan el Covid sean más leves. En ese sentido, en los efectores de salud mendocinos no se están haciendo testeos a pacientes ambulatorios, aunque se mantienen para quienes presentan comorbilidades o son pacientes de riesgo.

Así las cosas, el coronavirus pasa y es abordado como un cuadro respiratorio leve como puede ser, por ejemplo, la influenza. Y al no haber hisopado es que, justamente, no se puede definir la etiología del cuadro.

Sin embargo, y más allá de la baja cantidad de contagios de Covid-19, las recomendaciones sanitarias para evitar contagios de este y otros virus son las mismas en las que se viene haciendo hincapié de manera sistemática desde hace tres años.

Estas incluyen la vacunación en personas incluidas entre los grupos de riesgo (ya sean las dosis para el Covid-19 y la influenza común), tener los calendarios al día y no abandonar aquellas que tanto se repitieron en los momentos más críticos, tales como el lavado de manos, mantener los ambientes cerrados mínimamente ventilados (y no estar en ellos mucho tiempo o en grupos numerosos de personas).

Asimismo, cualquier persona que presente síntomas o patologías de alguna enfermedad respiratoria no deben concurrir a sus lugares de trabajo (o a la escuela, si son niños).

“Por momentos pareciera ser que la población se ha relajado un poquito. Estamos intentando insistir en las medidas, por esto mismo. Por ahora, no hay nada definido con respecto a la vuelta de barbijos (a diferencia Chile, que ya lo definió para las escuelas). Pero lo que sí se recomienda al personal de salud y a la gente con síntomas respiratorios que vayan a ir a un hospital o centro de salud, que siempre lleven el barbijo”, agregó Villalba.

No se han detectado infecciones renales o urinarias post Covid-19

Hace 2 años, en el momento de mayor pico de contagios y del fortalecimiento de las cepas de Covid-19 con nuevas variedades, algunas publicaciones científicas a nivel mundial reportaron la posibilidad de que, quienes hayan atravesado el coronavirus, sean propensos a infecciones renales o urinarias vinculadas a este cuadro base.

Sin embargo, es algo que –a nivel significativo- no se ha observado, al menos hasta el momento, ni en Mendoza, ni en el país ni a nivel mundial.

“Las personas que hayan tenido Covid-19 tienen mayor posibilidad o predisposición a algunas patologías respiratorias, incluso gastrointestinales, así como también algunos síntomas psiquiátricos. En general, a esos pacientes, después que tienen Covid-19, los derivamos al especialista. En cuanto a infecciones, no hemos tenido mayor frecuencia u ocurrencia de infecciones específicas post Covid-19″, resaltó la infectóloga y directora del hospital Lencinas, Andrea Villalba.

Se adelantó el brote de enfermedades respiratorias y otros virus recuperan protagonismo frente al Covid-19. Foto: Imagen ilustrativa

El médico urólogo Luis Pardo, por su parte, explicó que no ha visto ni estudiado cuadros de infecciones urinarias generadas por un virus.

“Lo que si hay de un cuadro parecido a las infecciones virales o respiratorios, asociado a una molestia al orinar en pacientes de la tercera edad, eso es muy común. De 10 pacientes de la tercera edad consultados, dos van a aparecer con piuria y manifestaciones de inflamación en la vejiga”, resumió.

Monóxido de carbono, el asesino silencioso que llega con el frío

Por fuera específicamente de las enfermedades respiratorias y del Covid-19, cada vez que llega el frío entra en escena otro peligroso actor: el monóxido de carbono. El jueves último, una mujer falleció en su departamento céntrico, y luego se confirmó que el deceso estuvo relacionado a la asfixia con monóxido, ya que la víctima se estaba calefaccionando en su departamento con las hornallas de la cocina.

“El anuncio de frío, sumado con el fin de semana largo que tendremos, generan una ‘trampa’. Porque en verano también se genera monóxido, pero está todo abierto y hay circulación. En invierno, en horas del día, ocurre lo mismo, pero como uno entra y sale, va y viene, hay renovación. El problema comienza con el fin de semana largo, porque uno pasa más horas encerrado en casa y con artefactos que generan monóxido de carbono encendidos”, resumió el médico toxicólogo, Sergio Saracco.

Monóxido de carbono

Cualquier sustancia que es quemada, libera monóxido de carbono, y este se combina con el oxígeno. Si hay buena cantidad de oxígeno, se genera anhídrido carbónico. Pero cuando el oxígeno es escaso, se genera monóxido.

Se habla de un asesino silencioso ya que no tiene olor, no tiene color y no produce irritación, por lo que no hay forma de que se pueda detectar.

“Al unirse con los glóbulos rojos, el monóxido de carbono los deja incapacitado de llevar oxígeno. Algunos de los síntomas de la falta de oxígeno en el cerebro son dolor de cabeza en la región de la frente, náusea, vómitos, torpeza o somnolencia. También puede afectar a los músculos (torpeza, dolores y extremidades flojas) y al corazón”, destacó Saracco, y llamó a la gente a estar atenta a estos síntomas. “Si tengo alguno de estos síntomas, en lo primero que hay que pensar estando en invierno es en monóxido de carbono”, insistió.

En caso de experimentar algunas de estas situaciones, lo primero que hay que hacer es apagar artefactos, luego abrir puertas y ventanas y, finalmente, llamar al 911 para pedir oxígeno, el principal antídoto ante estos cuadros.

Se adelantó el brote de enfermedades respiratorias y otros virus recuperan protagonismo frente al Covid-19. Foto: Archivo Los Andes.

Según destacó el referente, nunca hay que usar cocinas para calefaccionar (no es su finalidad). Además, es indispensable que revisar y chequear las estufas a llama abierta (que sea bien azul el color, que quemen bien y estén siempre en buenas condiciones), así como también revisar que el gabinete esté íntegro y no se haya dañado el receptáculo. En ese sentido, toda la combustión es –o debe ser- externa.

Chequear que las chimeneas estén libres y no tapadas con hojas y mantener descubiertas las ventilaciones que exige el Enargas en las casas es otra de las recomendaciones. En la mayoría de las casas, las que están a la altura del piso sirven para que ingrese el oxígeno, mientras que las que están arriba son para que salga el monóxido de carbono (es un gas más liviano, por lo que se eleva).