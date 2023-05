Brote de bronquiolitis: en el Notti reconocen que podrían retrasarse cirugías por la alta demanda de camas

Mendoza atraviesa por un brote de casos del virus sincitial respiratorio, que afecta con especial gravedad a menores de 5 años, pero el cuadro también se da en los pacientes adultos, como una fuerte gripe. Esta situación está provocando un estado de preocupación dado que, admiten, podría llegar a reprogramar cirugías por la alta demanda de camas.

El Hospital Humberto Notti, que es el principal centro pediátrico de la provincia, tuvo la semana pasada un pico de consultas en el servicio de guardia con más de 900 en un día y las camas ya llegan al máximo de su capacidad para asistir a los pequeños con cuadros como bronquiolitis y neumonía. Un 70% de la internación es por estas enfermedades.

Frente el incremento en los casos, desde el centro asistencial, su director Jorge Pérez, aseguró a Los Andes que actualmente “no se están reprogramando cirugías, se está operando todo lo programado, las urgencias. Pero como todos saben estamos entrando o ya hemos entrado en forma anticipada a un pico de enfermedad respiratoria relacionadas con el virus sincitial respiratorio y la ocupación del hospital está alrededor del 98 o 97% en promedio, y eso hace que pensemos que en las próximas semanas debamos hacer lo que hacemos todos los años, que es reprogramar las cirugías y que se puedan retrasar un poco”.

Aún con una temporada de temperaturas cálidas en otoño y con el frío que puede retrasarse, según indican los meteorólogos, los cuadros gripales están afectando a los niños y a los adultos y esto se puede observar en las escuelas y en los jardines de infantes, sobre todo, como en los espacios de trabajo.

“En el jardincito de mi sobrinita, había cinco niños que ya no asistían por bronquiolitis y hoy ya no fue ella. Se empezó a sentir mal y hoy no la mandó mi hermana”, aseguró una mujer en medio de una charla en una farmacia, uno de los lugares más concurridos por estos días, después de los nosocomios y los centros de salud.

Otro de los testimonios que hacen más visible que este virus no está dejando a nadie de las familias mendocinas sin alcanzar, fue la palabra de Rocío, mamá de Agustín que debió estar varios días sin ir a la escuela por una leve neumonía.

Hospital Pediatrico Dr. Humberto Notti Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Nos vamos turnando con mi esposo y la niñera. Opté por no dejárselo a mi mamá porque es una adulta mayor y no quiero que se contagie, más allá de que se vacunó contra la gripe”, dijo.

Como ya hay una tendencia que puede profundizar con la llegada de las bajas temperaturas y por ende el hacinamiento de personas, es que desde el Notti ven venir que la situación puede ser más extrema en la demanda de asistencia y camas de internación.

Pérez explicó que es posible que “en las próximas semanas debamos hacer lo que hacemos todos los años, que es reprogramar las cirugías, que se puedan, digamos reprogramar. Aunque hay algunas que son impostergables y esas se tienen que hacer”. Y aclaró que esto no es un fenómeno que se dé por la “falta de profesionales”, sino por el brote estacional y que llegó a todo el país.

La aclaración referida a la falta de profesionales tiene su porqué. Hace algunas semanas, desde la Asociación de Profesionales de la Salud (Ampros), advirtieron del éxodo de profesionales en algunas especialidades médicas como Pediatría o Neonatología, aunque en otros centros asistenciales, puntualmente.

En este aspecto, Pérez recalcó: “Mendoza y el Hospital Notti no son islas frente a lo que está pasando en el resto de Mendoza y en Argentina. Tenemos algunos especialistas que han decidido emigrar a otro país u otra provincia, pero han sido muy pocos. Y si bien algunos servicios se han visto resentidos, en este momento eso no es causa para suspender cirugías o reprogramarlas, sino que la causa va a ser este aumento de las enfermedades respiratorias”.

En el sector privado, fuentes del Hospital Español reconocieron que ya se reprogramaron algunas operaciones pediátricas –un número no importante dada la prevalencia de la patología respiratoria–, pero aclararon que no es motivo de alarma.

Incluso, llamaron a llevar tranquilidad a la población y utilizar correctamente los servicios. Por ejemplo, ante un síntoma leve, se debe concurrir al médico de cabecera.

Cuándo se debe asistir a la guardia o consultar al médico de cabecera

La Jefa del Servicio de Emergencia del Hospital Notti, Natalia Sánchez Zapponi reconoció que de los picos de demanda de consulta en la guardia del hospital, “sólo el 30% son emergencias, el resto podría ser contenida por el médico de cabecera”.

La especialista hizo un llamado a la solidaridad de los pediatras de cabecera para que eduquen a los papás que se asustan tanto con los síntomas iniciales de fiebre, por ejemplo.

“Les tienen que enseñar de que la consulta en guardia debe ocurrir luego de 24 o 48 horas del inicio de la fiebre para ver si ya se acompaña de otros síntomas o no, y que la consulta en un servicio de emergencias debería ser ya cuando el médico de cabecera considera que los síntomas son para ser derivados a nuestra institución o en caso de que el papá, por ejemplo en el caso de las patologías respiratorias, constate que el niño lleva más de 48 horas de fiebre alta, que no se puede manejar a través de los antitérmicos y los métodos físicos para bajar la temperatura”, detalló.

Antes, se debe hacer una observación en la casa y por el profesional de confianza de la familia. Y subrayó: “Cuando el niño ya se encuentra con alguna dificultad respiratoria o rechazo del alimento, alteraciones en el sueño, digamos síntomas que ya les hacen pensar de que requiere una atención de más complejidad es cuando hay que ir a los servicios de emergencia”.