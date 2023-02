A pocos días de la sentencia por el crimen de Lucio Dupuy, habló el hermano de la madre: “Dejó de ser mi familia”

A dos días para el veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupuy habló Maximiliano Espósito Valenti, hermano de Magdalena Espósito Valenti. En una entrevistas para Infobae, el joven contó que guarda las fotos de su sobrino como un tesoro invaluable. “Magdalena dejó de ser mi hermana. Lucio era el hijo que no tengo”, afirmó.

“La última vez que la vi fue cuando dejó a Lucio con Maxi (su tío paterno). Esa fue la última vez que hablé. Ella dejó de ser mi hermana”, afirmó. El joven se refirió así al momento en que Magdalena tuvo que ceder la tenencia de Lucio a sus tíos, ya que no tenía recursos para mantenerlo. Poco tiempo después volvió a pedir la tenencia de su hijo y se la otorgaron.

El tío de Lucio también se refirió al veredicto que pasará este jueves: “Con respecto al juicio de nada sirve porque Lucio ya no está y todos sabemos lo que merecen. Lo que realmente me duele, y me dolerá toda mi vida, es Lucio. Quiero recordar a mi sobrino pateando la pelota o dando vueltas y comiendo helado. Me quedo con eso. Sé que algún día lo encontraré”.

También hablo sobre la familia Dupuy y dijo que el tío paterno de Lucio fue el único familiar que siempre estuvo para él. “Voy a estar toda la vida agradecido con él”, dijo.

Sin embargo, el joven aseguró que muchas de las personas que hoy lamentan el final de Lucio no lo valoraron en su momento. Aunque evitó dar nombres. “Podría contar infinidad de cosas sobre personas que hoy lo lloran, pero prefiero recordar a mi sobrino”, dijo.

La sentencia por el crimen de Lucio Dupuy se dará a conocer el próximo jueves a las 12 del mediodía en la sala de audiencia de los Tribunales de Santa Rosa de La Pampa. Estarán presentes los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, que leerán el veredicto frente a las acusadas, el padre de Lucio y sus abuelos paternos. Todo el país estará pendiente a la sentencia.

La imputación contra Espósito Valenti es “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado por haber sido cometido por la ascendiente; con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

Las pruebas contra las dos acusadas son condenatorias. La autopsia reveló que Lucio fue torturado. Además, los chats que se escribían entre ellas donde hablaban de los golpes que le propinaban al niño. Se prevé que serán sentenciadas a prisión perpetua.