8 de junio de 2026 - 23:05

Récord histórico de donación de órganos en Argentina: mayo cerró con una cifra inédita

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que se realizaron 109 procesos de donación en mayo de 2026, superando la marca del año anterior.

Argentina alcanzó un récord en donación de órganos

Argentina alcanzó un récord en donación de órganos

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Argentina alcanzó un nuevo récord histórico para el sistema de procuración argentino al realizarse 109 procesos de donación de órganos realizados durante el mes de mayo, cifra que supera el récord mensual de 96 donantes logrado en junio de 2025, año en el que el país registró la mayor tasa de donantes de su historia, con más de 20 donantes por millón de habitantes.

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Así se indicó en un informe que difundió el Ministerio de Salud de la Nación al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas en el cual se detalló que, “gracias a los procesos de donación concretados durante el último mes, 228 pacientes en lista de espera pudieron acceder a un trasplante”.

“En total se realizaron 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, 5 renopancreáticos, 4 pulmonares y 2 hepatorrenales. Asimismo, 139 personas recibieron un trasplante de córneas. Las jurisdicciones en donde se realizaron estos procesos fueron Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro, Jujuy, Misiones, Formosa y San Luis”, señaló el escrito.

Los hospitales destacados

Además, el informe destacó que la realización de cada trasplante es posible gracias a los donantes y a sus familias y al trabajo de los organismos provinciales de procuración pertenecientes al sistema sanitario argentino y destacó cuáles fueron los hospitales que realizaron la mayor cantidad de procesos de donación en mayo.

Los centros de salud fueron: “El Hospital Nacional Bicentenario Esteban Echeverría, con 11 donantes; el Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán y el Hospital José María Cullen de Santa Fe con 5 donantes; el Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, con 4 donantes; y el Hospital Nuevo San Roque de Córdoba, el Hospital Castro Rendón de Neuquén y el Hospital Central de Mendoza, con 3 donantes”.

El informe indicó también: “Los números dan cuenta de que la actividad de donación continúa mostrando una evolución positiva en nuestro país. Entre enero y mayo de 2026 se realizaron 415 procesos de donación de órganos, un 13,6 por ciento más que en el mismo período del año anterior”.

“Estos resultados reflejan que la consolidación de procesos de procuración impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación ha permitido ampliar las oportunidades de acceso al trasplante y ofrecer una respuesta cada vez más oportuna a las personas que se encuentran en lista de espera”, culminó el escrito.

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