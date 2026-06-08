8 de junio de 2026 - 20:27

Alerta por viento Zonda y y temperatura de "invierno" en Mendoza este martes: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 7°C. Cómo estará el tiempo los siguientes días.

Se espera viento Zonda este martes en Mendoza.

Se espera viento Zonda este martes en Mendoza.

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Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes se espera una jornada parcialmente nublada con condiciones de inestabilidad severa en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una madrugada fría en la que la mínima se ubicará en los 7°C. Sin embargo, el termómetro mostrará una leve recuperación por la tarde. La máxima alcanzará los 14°C en el área metropolitana del Gran Mendoza, manteniéndose el día helado.

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Sin embargo, la mayor atención de las autoridades de Defensa Civil estará puesta en la franja occidental y el extremo sur del territorio. El pronóstico oficial alerta de forma explícita sobre la presencia de viento Zonda en precordillera y Malargüe. Este fenómeno exigirá extremar las precauciones por la drástica reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión y el peligro de incendios.

Anticipo del extendido: el Zonda se mantiene el miércoles

Para el miércoles 10 de junio, las condiciones meteorológicas presentarán una dinámica similar. El extendido prevé un día parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura, situando la máxima en los 16°C y la mínima en los 6°C. A pesar de la rotación de los vientos en el centro de la provincia, persistirá el alerta por viento Zonda en Malargüe, en tanto que se mantendrán las nevadas en cordillera.

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