Alerta por viento Zonda y y temperatura de "invierno" en Mendoza este martes: a qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 7°C. Cómo estará el tiempo los siguientes días.

Este martes se espera una jornada parcialmente nublada con condiciones de inestabilidad severa en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una madrugada fría en la que la mínima se ubicará en los 7°C. Sin embargo, el termómetro mostrará una leve recuperación por la tarde. La máxima alcanzará los 14°C en el área metropolitana del Gran Mendoza, manteniéndose el día helado.

Sin embargo, la mayor atención de las autoridades de Defensa Civil estará puesta en la franja occidental y el extremo sur del territorio. El pronóstico oficial alerta de forma explícita sobre la presencia de viento Zonda en precordillera y Malargüe. Este fenómeno exigirá extremar las precauciones por la drástica reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión y el peligro de incendios.

En la cordillera el panorama continuará siendo hostil para la circulación vehicular. El reporte oficial anticipa nevadas, lo que profundizará el manto blanco sobre la calzada y mantendrá cerrado de manera preventiva el Paso Cristo Redentor.