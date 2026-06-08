Alerta por viento Zonda y y temperatura de "invierno" en Mendoza este martes: a qué zonas afectará

Este martes se espera una jornada parcialmente nublada con condiciones de inestabilidad severa en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una madrugada fría en la que la mínima se ubicará en los 7°C. Sin embargo, el termómetro mostrará una leve recuperación por la tarde. La máxima alcanzará los 14°C en el área metropolitana del Gran Mendoza, manteniéndose el día helado.
Sin embargo, la mayor atención de las autoridades de Defensa Civil estará puesta en la franja occidental y el extremo sur del territorio. El pronóstico oficial alerta de forma explícita sobre la presencia de viento Zonda en precordillera y Malargüe. Este fenómeno exigirá extremar las precauciones por la drástica reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión y el peligro de incendios.
En la cordillera el panorama continuará siendo hostil para la circulación vehicular. El reporte oficial anticipa nevadas, lo que profundizará el manto blanco sobre la calzada y mantendrá cerrado de manera preventiva el Paso Cristo Redentor.
Anticipo del extendido: el Zonda se mantiene el miércoles
Para el miércoles 10 de junio, las condiciones meteorológicas presentarán una dinámica similar. El extendido prevé un día parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura, situando la máxima en los 16°C y la mínima en los 6°C. A pesar de la rotación de los vientos en el centro de la provincia, persistirá el alerta por viento Zonda en Malargüe, en tanto que se mantendrán las nevadas en cordillera.