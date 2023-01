El abuelo de Lucio Dupuy pidió “prisión perpetua sin beneficios” para las acusadas

El abuelo de Lucio Dupuy pidió que la madre y la pareja de su nieto reciban “una condena ejemplar, a prisión perpetua y sin beneficios”. Además, reclamó que “sean separadas”, ya que actualmente cumplen prisión en el mismo penal.

“Tengo muchas ansias, no pasan las horas para que llegue el día jueves. Para muchos es pasado mañana, para nosotros es eterno lo largo que se nos hacen los días para saber la culpabilidad de estas asesinas. Las expectativas son que para que esto no vuelva a suceder tiene que ser una condena ejemplar”, dijo Ramón Dupuy en referencia al fallo del tribunal de juicio que determinará la autoría y responsabilidad de Magdalena Espósito Valenti, y de su pareja, Abigail Páez.

El hombre reclamó que ambas sean condenadas “a prisión perpetua, sin beneficios y que sean separadas de una vez por todas”, aunque admitió que lo que resuelva la justicia “no reparará nada, porque a Lucio no me lo devuelven con ninguna condena, no me lo devuelve más nadie por más que reciban condena, a Lucio lo asesinaron”.

En una entrevista para Radio Con Vos, el abuelo de Lucio apuntó a los jueces para evitar que otros niños sean víctimas de violencia y abusos dentro de su entorno familia.

La víctima, Lucio Dupuy.

“Es lo más lógico, porque no se espera que un ser humano haga las atrocidades que hicieron estas asesinas con el cuerpo de Lucio. Nadie quiere ver un chiquito asesinado”, dijo. Ramón Dupuy volvió a reclamar a la Justicia por no haber intervenido a tiempo y haberle entregado la tenencia de su nieto a la madre y a su pareja.

“No entiendo por qué la jueza Ana Clara Pérez Ballester se lo entregó, por qué nos revocó la tenencia si Lucio había nacido acá en General Pico, se había criado durante cuatro años acá, tenía todo acá, no le encuentro explicación hasta el día de hoy”, dijo.

“Lucio era una vida, un ser humano, si esta jueza hubiese actuado acorde a la ley ella se basa en que hubo un acuerdo y se lo reconozco que hubo, pero ¿por qué sucedió? por seis falsas denuncias y una amenaza por teléfono, comprobadas eh, no lo digo yo, está comprobado en el expediente”, dijo.

“Si hubiese actuado acorde a la ley, a Lucio tendrían que haberle hecho por lo menos a estas asesinas un socio ambiental; preguntarles donde lo iban a llevar a vivir a Lucio, con qué le iban a dar de comer a Lucio, con quién iba a estar Lucio, lo sacaron de acá de General Pico y me lo llevaron a 140 kilómetros, al año y 3 meses me lo trajeron muerto”, recordó.

Juicio en La Pampa. La madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti (campera a rayas); y su pareja, Abigail Páez (remera azul), acusadas del crimen. Foto: Télam

Por último, según informó Télam, el abuelo del niño asesinado le pidió a la gente “que sea más empática” ante casos de violencia infantil y “que se comprometa más cuando vea un niño golpeado”.

“Es importante para poder salvarle la vida a la criatura. Los niños, siempre se dice lo mismo, son el futuro de Argentina, y los están matando”, concluyó.