La conversación en la que la madre de Lucio Dupuy pidió su tenencia: “En ningún lugar va a estar mejor que conmigo”

A días de que se sepa el veredicto en el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, trascendió una conversación que tuvieron sus padres en donde Magdalena Espósito pedía la tenencia del menor. En ella la mujer aseguraba que no había mejor lugar para el chico que estando a su lado. Hoy está acusada de asesinarlo junto a su novia Abigail Páez.

Antes de volver a vivir con Esposito, Lucio pasó poco más de un año en la casa de sus tíos paternos: Maximiliano y Leticia. Ocurre que Cristian Dupuy se había mudado a Luján, en Buenos Aires, por cuestiones de trabajo y su madre se había ido a hacer un viaja de mochilera que duró cerca de dos años.

Sin embargo, a principios del 2020 Magdalena comenzó a pedir la tenencia de su hijo de vuelta y alegando que era lo mejor para niño. El padre hizo lo propio y le dijo que también iba a pelear la tenencia, pero ella le dijo que estaba segura que el niño iba a volver con ella.

Juicio en La Pampa. La madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti (campera a rayas); y su pareja, Abigail Páez (remera azul), acusadas del crimen. Foto: Télam

“Soy la madre, por eso sé muy bien que conmigo va a estar bien. Como cuando lo dejé con ellos (por los tíos), lo dejé porque sabía que iba a estar mejor que conmigo”, dijo la mujer acusada de homicidio y abuso sexual el 25 de febrero del 2020.

En tanto, el padre del niño le dijo que él iba a hacer su parte para reclamar la tenencia del menor también, en caso de que sus tíos no pudieran conservarla.

“Yo las cosas las quiero arreglar bien. Si ustedes se ponen en contra, es un tema de ustedes. Yo también estoy re tranquila de que Lucio va a volver conmigo. No tengo más nada que hablar. Suerte”, advirtió la mujer en tono desafiante.

Ante esto, Dupuy le recordó que ella había firmado una documentación donde se comprometía a cumplir con ciertos requisitos para poder llevarse a su hijo.

“Magui vos firmaste papeles. El día que quieras a Lucio tenés que cumplir con las condiciones. Un trabajo estable, un hogar para Lucio y un montón de cosas más. No te va a ser fácil. Ellos (por los tíos) no te lo van a dar, así como si nada. El nene no es un paquete para tenerlo de acá para allá”, escribió Cristian.

Frente a esto, la Esposito aseguró que ella ya estaba en condiciones de cumplir con las condiciones y por eso iba a reclamar la tenencia. “Quiero que vuelva conmigo. Y en ningún lugar va a estar mejor que conmigo”, afirmó. Dupuy le explicó que Lucio ya se había adaptado a su nuevo hogar junto a sus tíos y que tenía una vida armada.

“Él ya tiene sus cosas, su pieza, sus amiguitos de jardín. ¿Estás segura de que querés que Lucio pase por todo de nuevo?”, dijo el padre del niño. Sin embargo, Magdalena Esposito no le importó pidió la tenencia, la jueza Ana Clara Pérez Ballester se la otorgó y en noviembre del 2021 Lució murió tras recibir una brutal golpiza.