Los chats de las acusadas de asesinar a Lucio Dupuy: “Que no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada”

El próximo 2 de febrero se conocerá el veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado a golpes en noviembre del 2021 en La Pampa.

Se espera que la justicia dicte “condena ejemplar” para la madre del niño, Magdalena Espósito, y la pareja, Abigail Páez. Ambas están acusadas de matar y abusar sexualmente de Lucio.

Durante el juicio, la fiscalía afirmó que quedó más que demostrado que Lucio fue sometidos a maltratos y abusos durante un largo periodo de tiempo. Entre las pruebas que presentaron están los chats que intercambiaron las mujeres en los días previos al crimen y que dan cuenta de lo agresivas que fueron con el chico.

La madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti. Foto: Télam

Según informó Infobae, en los primeros días de octubre del 2021 las acusadas tuvieron una conversación en la que afirmaban que estaban hartas del niño porque “interfería” en su relación.

En otro de los chats, Abigail Páez le dijo a su pareja que el chico se había portado mal y que lo había golpeado. Frente a esta situación la madre de Lucio se preocupó más por lo que podría llegar a pasar con ella que por la salud de su hijo. “Qué no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada”, dijo.

“Le pegué varias pataditas”, la defensa de las acusadas de matar a Lucio Dupuy

Tras la muerte de Lucio Dupuy se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa.

Pese a esto, ni los profesionales que lo atendieron ni las autoridades del jardín de infantes al que asistía hicieron una denuncia.

Durante el juicio por el homicidio, Abigail Páez reconoció que había golpeado al niño el día de su muerte. “Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde la verdad, ni sé por qué tampoco”, contó.

La acusada Abigail Páez, pareja de la madre de Lucio. Foto: Télam

“No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”, agregó.

Por su parte, la madre de Lucio, Espósito Valenti, dijo que esa mañana al salir de su casa lo dejó “con vida” al cuidado de su novia y que al día de hoy sigue “sin poder creer” lo ocurrido.

Además, según informó Télam, apuntó al padre de Lucio, al asegurar que “en todo momento se desentendió de la criatura”, tras lo cual agregó: “Tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”.