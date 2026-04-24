Un hombre de 76 años fue atropellado por un colectivo en el Parque San Martín y está en estado crítico

Producto del impacto, la víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave y permanece internada en el Hospital Central.

Un hombre de 76 años se encuentra en estado critico tras ser atropellado por un colectivo

Un grave siniestro vial ocurrió al mediodía de este viernes en el interior del Parque San Martín, en la Ciudad de Mendoza, donde un hombre de 76 años fue atropellado por un colectivo.

El siniestro sucedió alrededor de las 12.30, en el cruce de la Avenida Libertador y calle Carlos Thays. Por motivos que aún se intentan establecer, el colectivo de la línea 200 circulaba por calle Thays hacia la rotonda y, al continuar su marcha hacia el norte por la calle Orzali, colisionó al peaton.

En el lugar se hizo presente personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió a la víctima y le diagnosticó inicialmente un Traumatismo Encéfalo Craneano (T.E.C.). Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Cerca de las 16:00 horas, desde el nosocomio informaron que el estado del paciente es crítico. El diagnóstico actualizado indica un T.E.C. grave, por lo que se encontraba a la espera de una cama para ser ingresado a la unidad de terapia intensiva.

Por otro lado, se solicitó el desgravado de las cámaras de seguridad para esclarecer cómo ocurrió el siniestro y se le realizó un dosaje de alcohol al chofer de 34 años, el cual arrojó un resultado de 0.0 gramos por litro de sangre.