A 20 días del acuerdo con los anestesistas, los hospitales no pueden hacer las cirugías doble turno por el paro de ATE

Durante más de 120 días un conflicto con los anestesistas contratados, que habían renunciado masivamente a trabajar por prestaciones en los hospitales de la provincia, provocó y agravó una demora en las listas de espera para realizar operaciones programadas. Superado el problema a mediados de junio, en un acuerdo con los anestesistas, los nosocomios iban a aumentar el trabajo en los quirófanos, mañana y tarde. Sin embargo, hasta el momento los principales hospitales como el Notti, el Central y el Schestakow poco han podido avanzar con el objetivo de incrementar estas intervenciones, sobre todo, las de menor complejidad.

Los Andes consultó a los distintos centros asistenciales y el denominador común es que por cuestiones organizativas y la ocupación de camas, se está operando como antes de las renuncias de los anestesistas, aunque reconocen el impacto del paro de de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que ya lleva tres semanas y media, afectando estos servicios.

El Ministerio de Salud había logrado acordar con cada uno de los anestesistas trabajar por productividad con los quirófanos abiertos en la mañana para operaciones de mayor complejidad y en la tarde con intervenciones que requirieran pocas horas de internación, a fin de no afectar la disponibilidad de camas.

En la actualidad están disponibles los servicios de anestesia, pero hay otros recursos humanos que se necesitan para incrementar estas prácticas y no están trabajando por las medidas de fuerza, en protesta de mejores salarios.

El director del hospital de San Rafael, José Muñoz, remarcó que se avanzó en las cirugías vespertinas pero sólo se está operando turno mañana, limitados por el paro de ATE.

“Por supuesto que hemos avanzado en este tiempo, hay un cronograma de trabajo, está todo armado con los quirófanos disponibles y los anestesiólogos y los cirujanos también están disponibles para cumplir con el acuerdo pero estamos frenados por esta medida de fuerza de ATE y el personal técnico pertenece al sindicato”, aclaró el galeno.

Fuentes del hospital Notti aseguraron que tampoco en su caso se están haciendo operaciones por la tarde, sino que está trabajando en la mañana con la complejidad del personal que no está prestando servicios por motivos sindicales.

Al paro de ATE se le suma la alta demanda de camas por cuadros respiratorios, tanto en sala común, como las de terapia intensiva, razón que fue esgrimida por el director del Notti, Jorge Pérez, como uno de los principales condicionantes para las intervenciones doble turno.

El secretario general de ATE, Roberto Macho, aseguró que en estas tres semanas y media de medidas de fuerza se han demorado 550 operaciones en los principales hospitales como el de Maipú (Paroissien), Lagomaggiore, Central y Notti.

“El Gobierno de Mendoza arregló con un sólo sector y no con el conjunto de los trabajadores de la Salud. En un quirófano se trabaja en equipo, no tan sólo con los anestesistas y ahora tiene que resolver un conjunto de problemáticas. No sabemos cuál es la intención del Poder Ejecutivo, lo que sí te puedo decir que no entendemos por qué llamó primero a los docentes que no están en conflicto y no a nosotros”, disparó Macho.

ATE viene realizando distintas manifestaciones en el Hospital Central, que tampoco empezó con cirugías a contra turno.

Fuentes del Central indicaron que se continúa diagramando y organizando los servicios, teniendo en cuenta que en su mayoría las prestaciones eran realizadas por personal de planta. Otro aspecto que demora es la medida de fuerza de ATE.

Hasta el momento, uno de los centros asistenciales de mayor complejidad de la provincia acarrera unas 800 intervenciones en espera.

En los números oficiales, la ministra de Salud, Ana María Nadal, dijo al momento de cerrarse el acuerdo con los anestesistas que había unas 3.000 operaciones que se habían pospuesto por la pandemia de Covid-19 y que luego se volvieron a postergar por el conflicto con los anestesistas, aunque recalcó que era una cifra que podía fluctuar porque de acuerdo a la emergencia se iban haciendo las cirugías.

Sobre la dilación para llevar adelante cirugías a contraturno, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Campos, que la cartera sanitaria tiene puesta la mirada en descomprimir la lista de espera de las operaciones programadas y cada hospital se encuentra organizando sus servicios.

“El hospital Notti, si bien no está haciendo operaciones en la tarde, sí se está aprovechando la infraestructura para la realización de estudios que requieran anestesia. Y el Lagomaggiore está haciendo turno vespertino. Lo del paro de ATE es un tema de la coyuntura y esperamos resolverlo en la paritaria que comienza mañana”, aseguró el funcionario.

Campos insistió: “Lo estructural lo resolvimos después de una negociación con los anestesistas, que fue larga y difícil pero que se priorizó dar respuesta a la demanda, que no pudo ser atendida en la pandemia. Lo demás es una situación momentánea que busca generar presión en la negociación salarial”.

Comienzan las paritarias

El Gobierno de Rodolfo Suárez convocó este jueves 21 de julio a la ronda de negociaciones paritarias, comenzando por los docentes, luego continuará con Administración Central y seguirá la Asociación Mendocina de Profesionales de Salud (Ampros).

El viernes será el turno de los agentes del Régimen 15, entre los cuales se encuentra el personal en conflicto y con medidas de fuerza, mientras que será el mismo día en el que se sentarán a discutir salarios empleados del Ecoparque, Guardaparques, Régimen 35 y trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos.

Otros sectores afectados

Además del sector Salud, Macho destacó que en estas tres semanas de medidas de fuerza se han visto resentidos los servicios en el Registro Civil, lo que complica la entrega de documentos de identidad y pasaportes.

El conflicto ha generado otro tipo de inconvenientes, incluso para las parejas que quieren dar el sí, y no lo pueden hacer porque no se están dando con regularidad los turnos.