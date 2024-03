8M en Mendoza: las mujeres marcharán por las calles y recibirán donaciones para comedores

Como cada año, el Día de la Mujer Trabajadora, que se conmemora mañana, tendrá su correlato en las calles de Mendoza. Unas 50 agrupaciones de la provincia recorrerán las calles céntricas para hacer visibles sus demandas, sus condiciones, los derechos vulnerados, y el recuerdo y reclamo por las que ya no están porque sus vidas fueron robadas por al violencia machista.

“La urgencia es el hambre” es el lema local por el que alzarán sus voces en un contexto socioeconómico crítico en el que la pobreza y las necesidades llegan cada vez a más personas. Por ello, como parte de las actividades, harán una colecta de alimentos para ayudar a los merenderos y comedores, que reciben cada vez más demanda pero menos donaciones y apoyo. Los responsables, que trabajan de manera solidaria, no se cansan de señalar la angustiante situación que viven, cuando la gente se acerca a pedir un plato de comida y no pueden abrir sus puertas porque no tienen qué darles.

Marcha 8 M en conmemoración del día internacional de la mujer 2023. Miles de mujeres caminaron por las calles de la Ciudad portando carteles, letreros, pancartas y banderas para hacer valer sus derechos Foto:José Gutierrez / Los Andes

“Con las organizaciones se decide ese lema por las circunstancias que están pasando las compañeras que sostenían los merenderos y que ahora no están pudiendo llegar con un plato de comida a ningún lado de los barrios populares”, explicó Laura Maya Rossini, referente de Ni Una Menos Mendoza.

“Considerando también que la ayuda estatal no era sólo la comida para el merendero, sino a veces un refuerzo de productos alimenticios que después llevaban a los hogares de algunas compañeras, que eso se repartía en casi todos los barrios populares, esa ayuda del Estado ya no llega más. Entonces la necesidad primera y primaria en este 8M es el hambre, el hambre que están pasando en los barrios populares y que esos merenderos eran sostenidos por las compañeras, que están incluidas dentro del Ni Una Menos”, agregó.

“Este #8M marchamos por nuestros derechos laborales. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no binaries somos quienes más trabajamos y quienes más empobrecides nos vemos en este contexto”, afirma el colectivo.

“¡Basta de feminización de la pobreza y de precarización laboral! ¡Exigimos la mejora de las condiciones laborales y de los salarios más bajos del país! Cornejo y Milei son responsables. ¡Basta de ítem aula! ¡Basta de persecución a las trabajadoras populares! La deuda es con nosotras y nosotres”.

En el marco del Día Internacional De La Mujer Trabajadora, la organización ha estado a cargo del colectivo Ni Una Menos Mendoza, que reúne más de 60 organizacones. La convocatoria es a las 18.30 en el Km0 de Ciudad, en San Martín y Garibaldi. Desde allí se dirigirán por calle Las Heras y doblarán por Patricias Mendocinas para reunirse en la plaza Independencia. Allí se leerá un documento, como es habitual. Cabe recordar que actividades de este tipo se realizan en todo el mundo.

“Vivas Nos Queremos”, será, como hace tantos años, el dramático pedido ante un contexto de femicidios que no cesan, y de los que Mendoza ha tenido varios hechos recientes.

Más detalles sobre la convocatoria y actividades en otros puntos pueden consultarse en el Instagram o Facebook de Ni Una Menos Mendoza.

Colecta y festival

El recorrido finalizará en la plaza Independencia, donde se leerá un documento y se realizará un festival con bandas y música en vivo. Además será el nodo donde se reunirán alimentos para las donaciones.

“Ante el corte de fondos y alimentos para comedores y merenderos, nos organizamos para ayudar a las compañeras a sostener”, aseguran para hacer referencia al recorte por parte del Estado en este rubro.

Por ello, piden donaciones de leche larga vida o en polvo y alimentos no perecederos. Los reunirán en una carpa que estará allí, montada para tal fin.

“Te pedimos que nos ayudes respetando el orden de la marcha y cuidando a las infancias y vejeces. El 8M es para todas, todes y todos”, sostiene la organización en su convocatoria.

“Porque tenemos también derecho a la cultura y al goce, nos organizamos y junto a grandes artistas te esperamos para cerrar la jornada de lucha con música y baile”, invitan a la comunidad.