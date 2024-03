¿Es feriado? La duda que todos tienen sobre el 8 de marzo y el Día de la Mujer 2024

El Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, representa una jornada de reflexión, protesta y conmemoración de los logros obtenidos por las mujeres en la lucha por la igualdad de género en todo el mundo.

Este viernes 8 de marzo, como todos los años, se espera una gran movilización de mujeres en las principales ciudades del país, en un llamado a la acción para abordar los desafíos que aún persisten en materia de igualdad de género.

Efemérides. Día de la Mujer. (Imagen ilustrativa)

En Argentina, la incógnita surge en torno a si el 8 de marzo será considerado feriado o día no laborable.

A diferencia de otros países donde las mujeres que marchan no tienen penalización laboral, como es el caso de Berlín o los países China, Rusia o Cuba, en Argentina el 8 de marzo no figura dentro del Calendario Nacional de Feriados ni tampoco como día no laborable.

No obstante, algunas provincias tomaron medidas individuales al respecto. Por ejemplo, en Río Negro, el gobierno provincial decidió otorgar licencia a las mujeres del sector público en el Día Internacional de la Mujer, como lo establece el decreto 141/24.

Esto significa que todas las mujeres empleadas en la Administración Pública en Río Negro estarán exentas de sus obligaciones laborales el viernes 8 de marzo.

Por qué el 8 de marzo es el Día de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en eventos históricos significativos que marcaron un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres.

Uno de estos eventos fue la huelga de mujeres textiles que tuvo lugar el 8 de marzo de 1908 en Nueva York, donde miles de trabajadoras marcharon por mejores condiciones laborales, salarios justos y el derecho al voto.

Marcha 8 M en conmemoración del día internacional de la mujer. Foto:José Gutierrez / Los Andes

Esta protesta sentó las bases para la celebración anual de este día como un símbolo de solidaridad y lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo.

Además, el trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en 1911, donde perdieron la vida más de 120 mujeres trabajadoras, evidenció las terribles condiciones laborales y la falta de protección laboral a las que estaban expuestas las mujeres. E

stos sucesos contribuyeron a fortalecer el movimiento por los derechos de las trabajadoras y fueron determinantes para establecer el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, una fecha para conmemorar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades.