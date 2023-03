8M, ¿es un día feliz? ¿es motivo de regalos?: qué es y qué no el Día de la Mujer

El día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy, surgió con un grito de dolor y buscó reclamar por los derechos de las mujeres y en particular de las trabajadoras y poner en evidencia disparidades entre géneros entre otras cuestiones. Sin embargo, con el correr del tiempo se fue llenando de un contenido diferente que es muy ajeno a su esencia y que, en definitiva, hizo perder de vista para muchos la motivación de la movilización que tal fecha conlleva.

Saludos, regalos, “mimos” para las mujeres que incluso se reúne para celebrar quizás su maravillosa existencia, aunque merecidos sin dudas, están lejos de apuntar a lo que el #8M busca vsibilizar. Cualquier mujer, como cualquier otra persona, pueden ser merecedoras de una valoración de sus virtudes, logros y esfuerzos cualquier día del año, incluso cada día, pero este en particular, tal perspectiva termina por desvirtuar la demanda colectiva que lo convoca.

Qué no es el #8M

Técnicamente no es un “feliz día”.

En realidad, la fecha hace referencia a la reivindicación de derechos, las mujeres visibilizan la lucha por la igualdad y el reconocimiento de la diversidad.

Es que la fecha tiene origen en un dramático hecho ocurrido el 8 de marzo de 1908 en Nueva York, Estados Unidos. Ese día, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo por insostenibles condiciones de empleo. El hecho marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero.

De conformidad con una declaración del Partido Socialista de Estados Unidos, el día 28 de febrero de 1909 tuvo lugar el primer Día Nacional de la Mujer, tradición que se siguió el último domingo de febrero hasta 1913.

El Día Internacional de la Mujer, que empezó a conmemorarse por la ONU en 1975 y dos años más tarde fue proclamado por su Asamblea, encuentra sus inicios en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos.

Claramente en su origen no es un día feliz, sino que lo sería si no hubiese sido necesario, y más aún si hubiesen cambiado las disparidades, los derechos fueran igualmente respetados y garantizados y la historia no estuviera marcada por tantas muertes que aún ocurren por cuestiones de género.

No es una celebración

No es una oda de alabanza a la existencia de las mujeres, en tal caso toda existencia es digna de valoración.

La concepción de que este día ellas buscan ser reconocidas por su mera existencia ha generado no sólo la pérdida de contenido de la verdadera motivación sino además, que surjan las argumentaciones típicas de los varones que reclaman su derecho, que a la luz de esta perspectiva parecería justo, de tener también su propio día.

Atravesada la fecha, como tantas otras cosas, por la cuestión capitalista fue tiñéndose de consumismo y hasta menospreciándose. Que las mujeres buscan mimarse, recibir regalos en agradecimiento, encontrarse para pasar un buen momento que motiva organizar la juntada postergada, es parte de ello. Pero, aunque puede señalarse que en tantos años de padeceres y luchas sociales, incluso de tantas silenciosas luchas individuales en sus propios entornos, hay logros que pueden suponer la calidad de celebración, el motivo primigenio, las deudas sociales para con ellas, y las muertes en femicidios que no cesan, ponen en evidencia que se está muy lejos del festejo.

Y fundamentalmente, hay que recordar que el día de la Mujer Trabajadora expresa las inequidades en el acceso y posibilidades en el mundo laboral.

Por eso, no es una celebración sino una conmemoración que apunta a visibilizar y generar cambios.

Que sí es el #8M

Es un día de visibilización

Es un día de visibilización, de demanda, de unir fuerzas. Es que aunque hay cambios sigue habiendo muchas deudas, injusticias e incluso dolor.

Según datos del Observatorio Ahora que sí nos ven, durante 2022 se produjeron 249 femicidios, 14 de ellos en Mendoza. Como consecuencia al menos 213 chicos perdieron a su mamá, en 6 de cada 10 casos a manos de su pareja o ex pareja.

Las tareas domésticas siguen siendo atribuidas mayoritariamente a las mujeres. En Argentina, ellas mujeres duplican a los varones en las horas diarias dedicadas al cuidado de miembros del hogar.

Hay mayor inserción de mujeres en el mercado laboral pero poca variación en tareas domésticas. Foto: La Voz

Las mujeres participan en el trabajo no remunerado - que no persigue fines de lucro- en mayor proporción: el 91,7% realiza trabajo doméstico, de cuidado o de apoyo a otros hogares o voluntario, mientras que, en el caso de los varones, lo hace el 75,1%. Pero además, las horas dedicadas a tal fin son dispares: las mujeres dedican un promedio de 4,06 horas diarias mientras que los varones dedican 2,38 horas. En tareas de cuidado ellas casi lo duplican: dedican 6,07 horas versus las 3,30 horas que dedican ellos.

Esto impacta en sus posibilidades de inserción, formación y dedicación laboral, ellas acceden en mayor medida a trabajos de peor calidad, informales, de peores salarios. No puede dejar de mencionarse el “techo de cristal”, metáfora para referirse a las dificultades que encuentran para acceder a puestos de decisión, poder o mejor posicionados. Tampoco de las “escaleras rotas”, otra metáfora que expresa cómo ven truncadas sus carreras y trayectorias cuando hay hijos u otras personas que cuidar y ocupan el lugar principal para su atención.

Esto explica en parte otro de los graves problemas: la disparidad de ingresos. Según mostró la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las mujeres ganaron en promedio un 26,3% menos que los varones en el tercer trimestre del 2022. Su ingreso medio fue de $68.310 versus un promedio de $92.655 que percibieron los varones.

Esto sólo por mencionar algunos y sin tomar las situaciones de las disidencias, que han sido incorporadas los últimos años a las demandas de la fecha.

Es un día de reflexión

Por este motivo, el día invita a la reflexión y a visibilizar situaciones de inequidad, deudas y logros. Ha sido larga la lucha, no sin dolor, y ha tenido resultados. Pero queda mucho trayecto por andar para lograr equidad, por eso, es importante reflexionar qué puede hacer cada uno, que hace y qué debe hacer para cambiar desde su lugar lo que sea necesario para lograr una sociedad más justa.

Es un día de lucha

Justamente para visibilizar estas situaciones y problemáticas se generan acciones como campañas en redes, paro de Mujeres y movilizaciones en las calles.

“Este 8 de marzo marchamos por nuestros derechos laborales. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no binaries inundamos las calles y las redes en este 8 de marzo a partir de las siguientes demandas”, anuncian las organizadoras de una marcha por las calles céntricas de la Ciudad de Mendoza. Será esta tarde a las 18, desde Peatonal Sarmiento y San Martín.

Entre sus motivaciones señalan:

•Feminización de la pobreza y precarización laboral:

- La precarización laboral afecta mayoritariamente a las mujeres y las tareas de cuidado son trabajo no remunerado y recaen particularmente sobre las mujeres.

- Las trabajadoras rurales están en situación de emergencia. Denuncian la ausencia de políticas laborales, la precarización laboral del sector, y pagos irrisorios.

• Situación del colectivo travesti trans en Mendoza: exigen a la provincia la adhesión a la Ley de Cupo Laboral travesti y trans y la Ley de reparación histórica.

• Sindicatos:

- Las paritarias provinciales cierran a la baja. Exigen la mejora de las condiciones laborales y de los salarios en Mendoza. Además, destacan que el sector docente de Mendoza, constituido principalmente por mujeres, percibe los peores salarios del país. Solicitan que se elimine el ítem aula.

• Desigualdad laboral:

- Aplicación efectiva del Convenio 190 de la OIT.

- Incorporación de Protocolos relacionados con la violencia laboral que sufren las mujeres en las discusiones paritarias. Los mismos deben prever organismos de aplicación mixtos que incluyan a la patronal, los sindicatos y los trabajadores.

- Ocupación laboral: Brecha laboral de 10 puntos en el margen de ocupación en desmedro de las mujeres

- Más políticas de inclusión laboral de las jóvenes que buscan trabajo.

• Justicia: piden que se termine con la persecución a las trabajadoras populares, los discursos de odio, racistas y misóginos para mujeres de pueblos originarios.