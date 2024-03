Descontarán la jornada a las empleadas públicas que no trabajen en el Día de la Mujer

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el Gobierno nacional descontará el día de trabajo a las empleadas públicas de la administración nacional que este viernes 8 de marzo no concurran a trabajar por el Día Internacional de la Mujer, jornada para la que se convocaron marchas en defensa de los derechos.

En su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el portavoz aclaró que no se trata de una decisión en contra del reclamo de las mujeres y lo vinculado con mañana, sino que es una medida general que el gobierno de Javier Milei adopta desde que asumió ante los paros y las protestas.

“Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día”, manifestó Adorni desde la Casa Rosada.

En nuestro país, hay marchas convocadas en distintos puntos del país y ATE convocó a un paro por la jornada del #8M.

En años anteriores, las mujeres que trabajaban en dependencias oficiales hacían paro o alguna jornada de reflexión, por lo que el propio Gobierno nacional o provincial -según el caso- les daba asueto administrativo.

Sin embargo, aquellas que ahora no concurran a su lugar de trabajo sufrirán un descuento de sueldo.

