Zac Efron reapareció en la alfombra roja del Festival de Cine de Toronto tras radical cambio de look y sorprendió a su fans

Zac Efron volvió con todo. Esta semana, el actor de 34 años, y protagonista de 17 otra vez, pisó la alfombra roja del Festival de Cine de Totonto para presentar su última película, “The Greatest Been Run Ever”, que en la Argentina será presentada como “Operación Cerveza”.

El joven galán llegó con un traje gris oscuro a cuadros y una chomba negro. El actor de “High School Musical” combinó su look con zapatos Oxford negros brillantes, un anillo de metal oscuro, un reloj plateado y cabello naturalmente peinado.

Zac Efron en el Festival de Cine de Toronto

Esta película, dirigida por Peter Farrely y protagonizada por Zac Efron, Russell Crowe y Bill Murray, cuenta la historia real de un hombre que viajó a la guerra de Vietnam para llevarle cerveza a sus amigos. Esta comedia, luego de ser presentada en el festival, será lanzada por Apple Tv.

Esta la primera aparición pública de Efron tras conocerse su declaraciones sobre su cambio físico y el grave accidente que sufrió. Recientemente, en una entrevista con el sitio Men’s Health, el actor compartió algunas de las dificultades que debió afrontar luego de hacer la película “Baywatch”.

Para lograr el estado físico que la película le imponía, Zac Efron se sometió a una dura dieta que le dejó graves secuelas en su organismo. Además, declaró que en el lapso de un año y medio, se desgarró el ligamento cruzado anterior, se dislocó el hombro, se rompió la muñeca y se lesionó la espalda.

Zac Efron reveló el motivo de su cambio radical

Su cambio físico fue notorio y la especulación más fácil fue la de cirugía plástica. Efron confesó que sufrió un accidente doméstico y sufrió una fractura maxilofacial. “Los maseteros simplemente crecieron”, dijo. “Simplemente se hicieron muy, muy grandes”, respecto de su casa.

La presencia de Zac Efron en este festival no es un detalle menor, dado que el actor reveló que luego de su accidente sufre de agorafobia, una patología por la que la persona que la sufre no soporta estar en espacios llenos de gente. “Simplemente no salgo”, comentó la estrella de “Hairspray”.