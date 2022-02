Los memes más ocurrentes sobre el nuevo look de Zac Efron y su gran parecido a Ricardo Fort

Zac Efron es uno de los pocos actores de Hollywood que con tan solo 34 años ha cambiado radicalmente su rostro; los retoques estéticos ya son demasiados, luce muy diferente a su aparición en “High School Musical” pero también muy igual a un personaje argentino querido por muchos.

Zac luce igual a Ricardo Fort, el parecido de ambos es increíble y hasta se bromea en las redes que el empresario millonario reencarnó en el artista norteamericano. Y es que Zac subió una foto en Instagram con su nuevo look, bigote y gorra e inmediatamente se convirtió en tendencia.

Zac Efron redobló la apuesta con su cara y ahora quedó igualito a Ricardo Fort

Efron posó de una manera muy similar a la del chocolatero y la fotografía no tardó en ser viralizada y editada en forma de memes, de los más divertidos. En la original aparece el intérprete junto a su hermano, en una tarde de golf en en la Isla Santa Catalina, de California y en los chistes digitales, recortado y puesto en el cuerpo de El Comandante.

“El espíritu errante de Ricky Fort encontró espacio ameno para suceder su legado desde el cuerpo de Zac Efron”, “Parece que se viene la biopic de Ricardo Fort. Zac Efron se va a poner en la piel del Comandante” o “Quiero que se abra una escuela internacional para ser Ricardo Fort y que Zac Efron sea el presidente honorario”, escribieron varios usuarios de Twitter.

Los memes más ingeniosos sobre el parecido de Zac Efron y Ricardo Fort

Además de “No entendí si es Zac Efron o la reencarnación de Fort. O ambas”, “Zac Efron evolucionó en Ricardo Fort” y “Ricardo no se murió, Ricardo no se murió, Ricardo vive en Zac Efron la puta madre que lo parió”.

Los mejores memes sobre el parecido de Zac Efron y Ricardo Fort

Los internautas no tardaron en crear divertidos memes, con comparaciones y chistes. Así, Zac Efron y Ricardo Fort volvieron a marcar tendencia y despertaron risas en muchas personas.

Los memes más ingeniosos sobre el parecido de Zac Efron y Ricardo Fort

Los memes más ingeniosos sobre el parecido de Zac Efron y Ricardo Fort

Los memes más ingeniosos sobre el parecido de Zac Efron y Ricardo Fort

Los memes más ingeniosos sobre el parecido de Zac Efron y Ricardo Fort

Los memes más ingeniosos sobre el parecido de Zac Efron y Ricardo Fort