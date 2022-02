Lola Cordero y un fuerte mensaje a su ex Alexis Puig: “Ya fueron 20 años manteniendo gente”

Lola Cordero y Alexis Puig estuvieron en pareja por más de 20 años pero la relación no pudo más y ellos mismo anunciaron en las redes su separación de mutuo acuerdo. Si bien parecía que la buena onda entre ellos seguía, ahora se demostró que no porque ella está muy enojada.

La panelista de “Bendita” reveló al aire del programa que se estaba haciendo algo sobre el tatuaje que decía el nombre del padre de sus hijas. Fue Beto Casella quien le consultó a la periodista apodada como “La gallega”: “Te pregunto, porque estuve mirando en redes, que ibas a retocarte un tatuaje”.

Lola Cordero se quiere borrar el tattoo con el nombre de su ex, Alexis Puig

“Retoqué un tatuaje porque el corazón estaba borrado. La gente cree que yo me voy a tapar el tatuaje, pero no me lo voy a tapar. Me lo reformé. Es más, le reforcé el corazón”, dijo la pelirroja. Aunque después se sinceró: “El nombre me lo quiero sacar con láser, ¿tenés un canje para eso? A mi ex marido hay que sacarlo”.

“Yo pondría ‘Alennnnntalo’, que da autoayuda, como Ivana Nadal”, le aconsejó el conductor para que pudiera cambiar letras y no sacarlo para siempre. Y Lola aceptó, hasta lanzó una convocatoria: “A ver, chicos, piensen combinaciones con ‘Alexis’ a ver qué frases podrían quedar”. Y remató con un “¡Vos, fuera de acá!”, como si estuviera su ex del otro lado de la cámara.

El palito picante que Lola Cordero le tiró a su ex Alexis Puig

Dicen que el humor salva pero en este caso no fue tan así. Lola Cordero lanzó un pase de factura picante para con su ex marido, siempre en clave humorística, pero todos notaron el malestar de la panelista de Beto Casella.

Mientras que el conductor de “Bendita” le pedía un currículum vitae de los candidatos que tiene, le consultó: “Gallega, ¿hay río revuelto estos días?”, siempre haciendo referencia a su reciente soltería tras la separación de Alexis Puig.

“¡De todo, Beto! ¡No sabés cómo están! Duro y parejo, algunos son intensos. Yo estoy pidiendo currículum, igual”, soltó la periodista.

“Por currículum tiene que ser profesional y lo que me pida Ale Maglietti, que es mi asesora. Ella me dijo que tengo que preguntar si es propietario y si es profesional”.

“No es que le interese la billetera, pero para seca está ella”, lanzó Beto y Lola se descargó pegándole a su ex: “Y si, la verdad que sí, chicos. De verdad, ya fueron veinte años manteniendo gente, ayudando a gente. Quiero que me mantengan a mí, me ayuden a mí”.