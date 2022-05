Zac Efron confesó que quiere volver con High School Musical: “Sería increíble”

Zac Efron dejó las puertas abiertas para una posible vuelta de la saga High School Musical: “Volver a trabajar con ese equipo sería increíble”. El actor de Hollywood se encuentra promocionando su próximo thriller Firestarter.

La saga de tres películas High School Musical (2006-08) lanzó a Zac Efron al estrellato para siempre, con su personaje de Troy Bolton, un enorme jugador de baloncesto universitario que se mete de lleno en la aventura de cantar junto a la chica de sus sueños Gabriella Montez (Vanessa Hudgens).

El actor de Hollywood brindó diferentes entrevistas para la promoción del estreno en cines de su próximo thriller Firestarter. Ante las consultas de si estaba interesado en una posible vuelta de High School Musical, Efron contestó: “Por supuesto, por supuesto”.

Luego, agregó: “En serio, tener la oportunidad en cualquier forma de volver y trabajar con ese equipo sería increíble. Mi corazón todavía está ahí. Eso sería increíble. Espero que suceda”.

High School Musical estrenó en 2006

A lo largo de los años, el actor participó en algunas reuniones de la saga, donde se reencontró con sus compañeros del elenco Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Monique Coleman, así como con su ex-pareja en la vida real, y en la ficción, Vanessa Hudgens.

Cuando Zac y Vanessa hicieron realidad el amor fuera de la pantalla

Zac regresó junto con las estrellas de la saga original para presentar el reinicio de la franquicia en Disney+ con la serie spin-off. Además, en un especial de 2020, el elenco original se reencontró para un canto de “We’re All in This Together”, donde Efron no cantó, sino que presentó la actuación.

La franquicia de High School Musical sigue vigente actualmente con la serie High School Musical: The Musical: The Series en Disney+, protagonizada por Olivia Rodrigo, así como por Joshua Bassett, Matt Cornett y Sofia Wylie. En la serie ya han hecho apariciones distintos miembros del elenco original, por lo que se especula que algún día podría aparecer Efron.

"High School Musical", con su nueva generación (Disney+)

Zac Efron declaró que no está preparado para ser padre

El actor estuvo de invitado en el programa de ‘Ellen DeGeneres’ para promocionar ‘Firestarter’. En dicho thriller, Zac se replanteó su posible rol como padre. “Fue una introducción muy brusca a la película… donde me topé con que tenía una hija”. La niña en cuestión es Ryan Kiera Armstrong.

“Creo que el rodaje fue una lección saludable para posponerme como padre durante el tiempo que sea necesario. Quiero crecer algo más antes de serlo, supongo”, contó. “Me di cuenta de que estaba drásticamente mal preparado para este personaje. No sabía lo que estaba haciendo”, añadió.

Zac Efron tiene 34 años y ser padre lo dejará para más adelante

“Creo que fue una buena dosis para disuadirme (de no ser papá) por el tiempo que sea necesario. Probablemente tengo que madurar un poco más. No lo sé. Todavía no”, cerró.