Will Smith pidió disculpas por el incidente ocurrido en los Oscar: “Me pasé de la raya”

El día después de abofetear a Chris Rock en el escenario de los Oscar 2022 , Will Smith expresó en redes sociales unas disculpas públicas diciendo que estaba “fuera de lugar” y que sus acciones “no representan al hombre que quiero ser”.

Las consecuencias de la entrega de premios del domingo continuaron el lunes cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas condenó la aparición de Smith en el escenario y dijo que iniciaría una investigación al respecto. Minutos posteriores al incidente, Smith dio una disculpa en su discurso de aceptación como mejor actor, que notablemente no incluyó a Chris Rock.

Las disculpas de Will Smith en sus redes

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”, dijo Smith. “Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas sobre mí forman parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son una representación del hombre que quiero ser. No hay cabida para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

Smith agregó disculpas a la academia de cine, los productores de la transmisión, los asistentes, los espectadores y la familia Williams, ya que Smith fue premiado por su papel de Richard Williams, padre de las tenistas Venus y Serena.

Recordemos que en un momento de la ceremonia el comediante Chris Rock intentó bromear sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett-Smith y se refirió a la ausencia de cabello en la cabeza de ella quien sufre de alopecia. En ese momento el actor subió al escenario y golpeó sin dudarlo al conductor.

Desde su asiento Smith le gritó en varias oportunidades que dejara de molestar a su esposa. En un video que circula en Twitter, luego del golpe a Chris Rock, Will Smith parece llorar. Tyler Perry y Denzel Washington tratan de calmarlo sin demasiada suerte.

Sobre esto el actor confesó en medio de su discurso que Washington compartió algo de sabiduría con él: “En tu momento más alto, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti”.