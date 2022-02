Viviana Canosa reaccionó a los rumores de romance con Mariano Martínez: “Lo quiero mucho”

Luego de ser noticia por su enfrentamiento mediático con L-Gante, la conductora Viviana Canosa vuelve a estar en escena y ahora por un supuesto romance con el actor Mariano Martínez. La influencer Juariu fue quien descubrió intercambios de likes y comentarios entre los protagonistas de la historia en sus cuentas de Instagram. La periodista reaccionó ante los rumores y contó la verdad de los hechos.

Días atrás, la participante de ‘MasterChef Celebrity 3″, Juariu, mostró en sus redes sociales capturas de pantalla de likes que se han intercambiado el actor Mariano Martínez con Viviana Canosa. Sumado a esto, la influencer difundió que ambos se siguen mutuamente en Instagram y, además, que Canosa y Martínez se han comentado varias fotos con emojis de corazones.

Juariu explicó los detalles de la supuesta relación en su Instagram. “Se empezaron a seguir mutuamente. Likes van y likes vienen. Fueguitos, corazón y él responde”, escribió en su cuenta de Instagram. “No sé qué onda esto, pero necesito que suceda”, se sinceró la influencer.

La prueba de que ambos se siguen en las redes

Más reacciones de Viviana a las fotos de Mariano

El emoji de corazón de la periodista para el actor

Me gusta de Martínez en publicaciones de Viviana

La respuesta de Mariano a los comentarios de Viviana

Para esclarecer la situación, apareció la palabra de la conductora. En diálogo con Clarín, Viviana negó las versiones de romance, pero sí confirmó que tienen una relación de amistad. “Qué gracioso. Parece que no estaría pasando nada en la Argentina. Tengo re buena onda con Marian, no sé qué decir porque es un delirio, pero lo quiero mucho y me encanta que esté contento con su nueva vida. Todo bien, nada. Amigos de redes, pero no” explicó Canosa.

Para cerrar, la conductora de América 24 agregó: “Todo lo que quieran especular, no. Si estuviera con alguien sería muy discreta, no dejaría huellas. Estoy tan bien como estoy, dedicándome full time a mi trabajo. Así que nada, es un amigo”. Cabe aclarar que ambos protagonistas de estas versiones se encuentran solteros, sin pareja.