La Negra Vernaci vs Jorge Rial: la fuerte pelea entre ambos conductores en los pasillos de Radio 10

En la mañana de este jueves, un fuerte escandalo entre Jorge Rial y la Negra Vernaci sorprendió en el mundo de la farándula. El periodista fue confirmado como nuevo conductor de ‘Sobredosis de TV’, decisión que Vernaci lo tomó como una “falta de códigos”, ya que la periodista era la anterior conductora del ciclo. Se cruzaron en los pasillos de Radio 10 y la Negra le soltó un: “que pedazo de garca que sos”.

Luego de bajarse de "TV Nostra" por el "rating", Rial vuelve a la pantalla para sumarse a "SDTV", en C5N. (Gentileza Infobae/Franco Fafasuli).

Vernaci conduce 'La Negra Pop', de lunes a viernes de 9 a 13hs

Jorge Rial, el histórico conductor de Intrusos, programa de espectáculos del que se alejó hace alrededor de diez meses, volverá a la pantalla chica en otra señal y con un nuevo desafío por delante. En las últimas horas se dio a conocer que Rial pasará a formar parte del canal C5N y estará en el programa ‘Sobredosis de TV’. De esta manera, se lo podrá ver a partir del 5 de marzo, todos los sábados de 21 a 22.30.

Antes de ser designado Jorge como el nuevo conductor de ‘Sobredosis de TV’, quien llevaba el programa adelante, el año pasado, era Elizabeth La Negra Vernaci. Luego de que ayer se conoció la noticia de que Rial era el nuevo conductor, la periodista cruzó al ex Intrusos en los pasillos que comparten Radio 10 con Radio Pop y se dijeron de todo.

Desde la nueva cuenta de LAM (Los Ángeles de la Mañana, programa conducido por Ángel De Brito), dieron detalles del cruce. Vernaci le habría dicho a Rial: “Vamos a hablar ahora”, a lo que el conductor le dijo que no podía. La Negra subió el tono: “Que vamos a hablar cuando vos queres. Que pedazo de garca que sos”. Además, contaron desde LAM que la Negra abandonó el lugar diciéndole: “Forro, pelotudo, fracasado”.

“Yo a vos no te conozco, no soy tu amigo. No tengo que avisarte que voy a hacer el programa”, le habría dicho el periodista a Vernaci. La Negra había expresado al aire que hubiera sido un buen gesto que Rial se contactará con los anteriores conductores, por una cuestión de cogidos, explicaron desde LAM.

La nueva cuenta de Instagram de LAM contó los detalles del conflicto

Luego, contaron más intimidades de la pelea. “Por la mañana, la Negra había pedido hablar con Jorge y él contestó ‘que me llame por teléfono’. Esto habría enfurecido a Vernaci, quien luego cara a cara le lanzó: ‘Vos no me podés decir que te llame por teléfono’”. A lo que Rial, le habría contestado: “Yo te puedo decir lo que quiera, ¿quién sos? Vos no sos nadie, te digo lo que se me canta el culo”.

Además, se supo que Romina Pereiro, novia de Jorge, presenció toda la pelea y buscó calmar las aguas. Desde LAM, dieron la versión de que Vernaci evalúa mandar una carta documento al ex Intrusos por el maltrato y violencia recibida.

La pelea contada por la cuenta de Instagram @elejercitodelam

Por otro lado, la periodista Laura Ubfal contó que tuvo que intervenir un tercero. “El gerente de programación tuvo que salir corriendo de C5N para apagar el incendio en la emisora de Uriarte y Nicaragua. Rial tiene su programa en Radio 10 y La Negra en Pop, en el mismo edificio” explicó Ubfal.