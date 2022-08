Viral: no tenía para pagar el café, pero el mozo lo sorprendió con un pequeño gran gesto

Un joven que no tenía dinero para pagar un café se llevó una agradable sorpresa y decidió compartirlo en Twitter. El usuario contó que el mozo había reaccionado de manera empática y que gracias esto iba a volver a ese lugar.

“Entré en la cafetería Mozart en López Gómez, y pedí un café a la vez que sacaba la cartera. Me di cuenta que había vaciado la cartera en casa y no tenía ni un euro”, escribieron Restaurante Niza de Valladolid.

Al ver esto, el cliente le dijo al mozo que no preparara el pedido ya que no lo iba a poder pagarlo. Sin embargo, la respuesta del joven al otro lado del mostrador lo dejó mudo.

Twitter @NizaValladolid

“Me dijo ‘tranquilo, así vuelves otro día y te tomas otro”, explicó. El cliente aceptó la oferta, pero prometió que iba a regresar para pagar su deuda.

“Al salir de allí me encontré una amiga que me dejó euros y pude saldar mi deuda. No me conocía de nada y me invitó a un café sin más, sin saber si yo volvería de nuevo. Quizá os parezca una chorrada pero a mí me hizo el día”, dijo.

Twitter @NizaValladolid

“Siempre que pase por López Gómez ahí me tendrá tomando un café y aquí está mi tweet, de agradecimiento, aunque como ya imaginaréis, al saldar la deuda, le dije que había tenido un detallazo conmigo”, cerró.

En poco tiempo, el tweet consiguió casi 8 mil “likes” y fue retwitteado más de 800 veces. En los comentarios otros usuarios contaron sus experiencias y destacaron la actitud del mozo.