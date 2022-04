Porteños vs. el interior: una pregunta en Twitter generó debate y polémica

La pelea entre los de Buenos Aires y los “del interior” no es nueva, viene de la época de guerras civiles entre Unitarios y Federales allá por 1826. Actualmente, siempre ha estado la lucha interna entre quienes son del AMBA y los de CABA, que no les gusta que los confundan. El término “porteño” siempre genera polémicas entre los del interior de la provincia y los del Gran Buenos Aires. A su vez, para los “del interior”, es decir, el resto de las provincias que no son Buenos Aires, todos los que viven en la gran capital del país son porteños.

A estas polémicas que normalmente existen, se sumó un tweet de una chica que hizo que todo este debate se vuelva a encender. La usuaria “@PazActis0″ contó acerca de una situación con un chico que la incomodó: “ayer hablando con alguien le pregunté si era ‘de Capital’ y me respondió: ‘soy de UNA capital de las tantas provincias, si”.

El tweet de la joven estaba acompañado de un meme, simulando un cuadro de los Simpson que Homero pone en su trabajo, y se veía la frase “mazorquea por él” y la cara de Juan Manuel de Rosas en retratos y billetes, y algunos choclos.

Una joven contó la situación que vivió con un chico al preguntarle de dónde era. El tweet se viralizó y generó polémica.

Por qué Juan Manuel de Rosas

Rosas es considerado la imagen del federalismo por la vieja historiología argentina, en la cual Juan Manuel de Rosas estableció gobiernos federales en todas las provincias, dándoles autonomías. Si bien a veces se dice que era medio contradictorio, representa al federalismo.

Pregunta Viral

El meme rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios y tweets al respecto. Y por supuesto, salieron los comentarios a favor del chico y otros dándole la razón a la chica. Así fue que surgió el debate entre Buenos Aires y los del “interior”. Algunos trataron de “porteña” a la chica, aunque ella asegura que no lo es. Según su biografía vive en La Plata.

Un meme asegurando que por la conversación, la joven seguramente era porteña.

La joven molesta porque le dicen que es "porteña".

Otros se dedicaron a hacer memes sobre la historia, sobre el presente y sobre esa pelea entre Buenos Aires y “El Interior”:

Algunos usuarios bromearon con Unitarios vs Federales.