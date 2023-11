Video: uno de los protagonistas de “Succession” estrelló su camioneta contra pizzería

Alan Ruck, de ‘Succession’, chocó su camioneta contra una pizzería de Hollywood. El actor, conocido entre otras cosas por su papel en la serie de HBO, dejó el vehículo incrustado en una de las paredes del local de comida.

Alan Ruck, actor de Succession, protagonizó un accidente vial.

Según informó el sirio TMZ, este martes Ruck estrelló su camioneta contra el costado de la pizzería Raffalo’s Pizza, ubicada en la intersección entre La Brea Avenue y Hollywood Boulevard.

Tras el impacto, los curiosos se acercaron para ver el impresionante accidente. En las redes sociales circulan varias fotos y videos que muestran el siniestro y que fueron capturadas antes de que trasendiera la identidad del actor de 67 años.

Fuentes policiales informaron que dos personas resultaron heridas, pero no de gravedad. Además, explicaron que no hay indicios de DUI, las siglas para ‘Driving Under the Influence’. Es decir, que no había pruebas de que el artista estuviera intoxicado.

Seguí leyendo