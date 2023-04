Succession llega al final y Kieran Culkin habla de la serie y su personaje

Tras el éxito del estreno de la cuarta y última temporada de Succession, en HBO Max, la serie comienza a despedirse de la familia Roy – Logan Roy y sus cuatro hijos – que controlan uno de los mayores conglomerados de medios audiovisuales y entretenimiento del mundo. La serie, creada por Jesse Armstrong, con Will Ferrell y Adam McKay como productores ejecutivos, rastrea las vidas de este exitoso hombre y sus cuatro hijos mientras contemplan lo que les deparará el futuro una vez que el patriarca de la familia abandone la compañía.

Kieran Culkin habla de su personaje Roman, en el final de la temporada

La serie comenzó allá por junio de 2018 y tras la recepción de la audiencia, fue rápidamente continuada en los años siguientes. A pocos días del estreno, se anunció que HBO había renovado la serie para una segunda temporada, que se estrenó el 11 de agosto de 2019. En agosto de 2019 fue renovada para una tercera temporada que se estrenó el 17 de octubre de 2021. En octubre de 2021, la serie fue renovada para una cuarta y última temporada que se estrenó el 26 de marzo de 2023.

Uno de sus protagonistas, Kieran Culkin -hermano menor de Macaulay Culkin- interpreta a Roman Roy, uno de los hijos del exigente Logan Roy. El actor dio una entrevista en la que cuenta sus impresiones de esta última temporada.

¿Cuál fue tu reacción cuando supiste que esta era definitivamente la última serie?

Creo que fui (pone cara de “¿Qué?”). Algo como eso. Lo esperábamos todo el año, creo. Pero había un montón de idas y vueltas. Al final, sentí que este podría ser un buen final. Pero entendí la lucha de Jesse (Armstrong, el creador de la serie) con eso, porque realmente podría haber más, sin revelar demasiado. Pero parece que, cuando hicimos la tercera temporada, hubo una especie de rumores de que podría ser el final. E incluso cuando ves el final de la tercera temporada, existe la posibilidad de que ese haya sido el final. Si no hubiera una cuarta, esa podría ser una historia completa, [aunque] me gustaría ver más.

¿Así que hubo una sensación constante durante la producción de esta temporada de que Succession podría llegar a un final?

Hubo ese sentimiento durante todo el camino cuando estábamos haciendo cuatro. Tuvimos una reunión al principio, donde Jesse me dijo que pensaba que era el final, pero no estaba seguro. Y luego me explicó toda la temporada Cuando terminó, le dije: “Bueno, eso para mí suena como el final”. Y él “Podría ser, pero la historia puede ser así…” Y lanzó tres ideas diferentes, que dijo que se le habían pasado por la cabeza, que eran todas brillantes de una quinta temporada. Y él dijo: “No sé, habrá que ver”. Así que durante todo el tiempo hubo una especie de sentimiento de “¿lo hará, no?”. Parecía que este podría ser un buen final, o podría haber más. Entonces cuando él hizo ese anuncio, en realidad sentí una especie de alivio en cierto modo. Un cierre. Al igual que: “Bien. Si vas a romper conmigo, solo hazlo ya. No me dejes colgando”. Así que eso es lo que sentí. Pero la gente tuvo reacciones muy diferentes.

Kendall (Jeremy Strong), Shiv y Roman (Kieran Culkin), negociando duro para vencer a su padre. La cuarta temporada de "Succession" ya estrenó primer capítulo en HBO Max. (HBO Max/ Claudette Barius)

Al comienzo de esta nueva temporada, vemos a los tres hermanos reunidos en una propiedad en la cima de una colina en Los Ángeles, discutiendo sus próximos movimientos. Roman, según Roman, es el único que quiere empezar un nuevo negocio por razones comerciales. ¿Por qué es eso?

A diferencia de Kendall o Shiv él no quiere tener sexo con nadie. Lo acusan de tener miedo de su papá, que sería... legítimo. Porque creo que como dice Tom en la última temporada: “Nunca lo he visto comer mierda una vez”, o algo así. Como, Logan nunca pierde. Así que eso es todo.Pero no creo que ese sea el miedo de Roman. Creo que había algo muy emocionante para él en trabajar con sus hermanos porque fuera de que haya algún tipo de negocio del que hablar, realmente no hay alguna razón para que se reúnan. Y Roman realmente no tiene mucho más, ni nadie más, en su vida.

No creo que tenga un montón de amigos. No creo que realmente tenga la capacidad, basándome en ti, su infancia y la forma en que lo criaron, para poder expresarse emocionalmente y decir: “Oye, te extraño, ¿podemos pasar el rato?” No creo que eso suceda. Incluso trata de acercarse a eso en un punto y dice: “¿Podemos hablar entre nosotros normalmente?” Y solo se burlan de él. Ellos simplemente no saben cómo comunicar.

La nueva entrega de la serie verá luz el 26 de marzo

Así que creo que cuando fueron cortados [por Logan], es como: “Oh, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo familia, no tengo amigos, solo los tengo a ustedes y no sé cómo comunicarme”. Así que la idea de iniciar un negocio juntos fue genial. Y ahora tomar esa idea e ir en esta dirección muestra que podemos perder todo. Y papá es muy bueno para enfrentarnos. Así que creo que hay muchos miedos como ese para Roman.

Brian Cox opina que Roman es el que tiene más mentalidad empresarial y el que tiene más potencial. Pero su boca sucia se interpone en el camino.

Bueno, quiero decir, ¡Logan tiene la boca más grande! Peor que Roman, diría yo. Y mira que tan lejos los llevó.

Sarah Snook, como Shiv Roy, y Kieran Culkin, como Roman Roy.

Es cierto. ¿Ese potencial o visión empresarial, hace de Roman el sucesor más probable en este momento?

Yo diría que sí. Y lo vengo diciendo desde hace un par de años. Si tuviera que dárselo a uno de sus hijos, yo creo que Roman está en la mejor posición para ello.

Es gracioso que Brian haya dicho lo más empresarial. Tal vez eso es correcto. Pero no creo que tenga una forma de entender cómo funciona todo el negocio. Y ha visto la forma en que papá maneja los negocios. Y si Roman intentara trabajar a través de los rangos, la forma en que algunas personas lo hacen en la empresa, no creo que eso funcione. Él tendría que hacerlo como lo hizo Logan, iniciar la empresa. Creo que si le dieran esa oportunidad podría hacerlo porque es el más parecido a su padre, en términos de fanfarronería, quejarse y tomar decisiones difíciles. Y tener una visión clara en lo que quieras, sin tratar de reinventar la rueda. Lo cual creo que es lo que sus otros hijos intentarían hacer. Que es donde fallan.

¿Por qué, actualmente, Logan parece favorecer a Matsson sobre cualquiera de sus hijos?

¡Ja! ¿Por qué? No creo que le guste especialmente Matsson, ni que lo entienda del todo. Pero él entiende la naturaleza de Matsson y su intento de hacerse cargo, su experiencia dirigiendo su propio negocio y cosas por el estilo. Pero es por eso que necesita a Roman: necesita un traductor para entender a Mattson.

Succession en los Golden Globes de 2022

Mi conjetura, dada la forma en que terminó la tercera temporada, fue un poco más como: “No puedo dárselo a ninguno de mis hijos. No están dispuestos... y debería ser yo. Pero supongo que si estoy envejeciendo y tiene que terminar, entonces termina conmigo. He terminado. Dejaré que este tipo lo compre”. En otras palabras: “Estoy acabado”.

Pero, ¿quién tiene éxito? ¿Quién se queda con la empresa? Mi conjetura desde el principio siempre ha sido: a la mierda Logan. Y la tercera temporada termina con papá confirmando... mi idea. “Nadie lo entiende. Soy yo”.

La serie llega a su fin

¿Cómo te impactó como actor la naturaleza improvisada de este espectáculo de cuatro series?

Estoy tratando de pensar si he trabajado correctamente en algo más desde que comenzó el programa... No realmente. He apareció por un par de semanas en un trabajo. Y he hecho mucho trabajo de voz donde no me he animado a improvisar. Así que realmente no sé cómo tomar todo lo que he aprendido de esto y aplicarlo. No tengo ni idea. Pero fue como tirar el libro de reglas. Antes de hacer este programa, tuve un proceso que siempre estaba evolucionando. Pero tenía el mismo tipo de idea que era: apegarse al guión lo más cerca posible. Léalo una y otra y otra vez, porque encontrarás cosas nuevas en él. Solía salirme del libro de una película completa un mes más o menos antes de hacer eso.

¿Y Succession cambió eso?

Luego vine aquí, y vi lo rápido y suelto que tocan los escritores. Simplemente cambiarán nuestro diálogo, o se desharán de él por completo, o cambiarán los detalles fundamentales de lo que sucede en una escena. Asique tuve que tirar el libro de reglas por la ventana, porque llegué allí y me dijeron: “Es posible que no digas estas líneas, podrías decir otras..” Estoy como: “¿Qué diablos?” “O di lo que quieras... Básicamente, la idea.

La serie llega a su fin

debería ser algo como esto...”Así que me apoyé mucho en eso y dejé de prepararme en exceso. Incluso llegué a un punto en el que me detuve incluso mirando qué escena iba a hacer al día siguiente. Porque se sentía como si lo mirara, y se me metería una idea en la cabeza, prepararía algo, me presentaría... y sería completamente diferente.

¿Ha sido divertido?

Eso es muy divertido, porque mantiene las cosas vivas, te mantiene alerta, es aterrador Pero siento que si trataste de hacer eso en otro programa donde alguien ha escrito algo donde quiere ensayarlo, por el amor de Dios, o preparar una toma, lo que significa que tengo que elegir un lugar donde me voy a parar, Dios no lo quiera... ¡Ya ni siquiera sé cómo hacer eso!

¿Qué tan satisfecho está con la conclusión de la historia de Roman en estos próximos 10 episodios?

Ojalá pudiera hablar más sobre eso porque... Diría que es una respuesta más complicada que esta, pero yo diría: estoy muy satisfecho con él. Con un asterisco que realmente no puedo discutir.

La serie llega a su fin

¿Cuál ha sido tu escena favorita para filmar durante estas 40 horas y 40 episodios?

Siempre es cuando juntamos a los cuatro hermanos. Lo que más me gustó de lo que filmamos fue una escena en el yate en la segunda temporada. Justo después de que le dijeron a Kendall que él sería el que caería sobre la espada. Nosotros hicimos una escena en la que los cuatro hermanos estaban en el yate, discutiendo cómo se sentía Kendall al respecto, y si él realmente iba a seguir adelante con eso.

Y habían escrito un juego para que lo jugáramos. Pero no estábamos seguros de cómo iba a funcionar, y los escritores no estaban seguros. Así que lanzamos diferentes ideas. Deseché la idea de este juego Spoons – un juego que no había jugado desde que era un niño. Y ni siquiera recordaba realmente las reglas. Así que estábamos hablando sobre el diálogo y tratando de solucionar dónde lo filmamos y qué juego jugar.. Pero luego decidimos que no estamos listos para empezar de todos modos.

Suena bastante caótico…

Fue muy vivo, porque nos dieron diferentes diálogos entre tomas. Pero también: lo estamos intentando para jugar el juego mientras te mantienes conectado y haces la escena. Y a veces en el juego tienen que agarrar una cuchara sutilmente, pero luego el otro lo ve, y todos los agarramos de repente. Luego nos reíamos y hablábamos del juego. Y comenzaba a configurarlo y mezclar volviendo a lo que estamos hablando, sin siquiera romper la escena o decir: “oye, ¿puedo tomar eso?” o hey, “Me equivoqué en una línea”, o algo por el estilo.

Simplemente lo hicimos. De hecho, jugamos correctamente el juego de las cucharas, mientras discutimos este asunto, sueltos con el diálogo. Y fue muy divertido y muy vivo. Era una de esas escenas en las que el equipo estaba acercándose a nosotros después y diciendo: “¡Esa fue una escena increíble!” Y yo estaba como: “¡Se sintió así! Se sintió como magia, y estaba vivo!”. Y fue totalmente eliminado del programa, ¡ja, ja, ja!

La serie llega a su fin

¿Cuáles fueron tus sentimientos cuando filmaste tu escena final?

Oh, esa también fue divertida. Pero definitivamente no va a hacer el show. Mucho de eso se debe a que nosotros ¡fracasamos como actores! Es como una de esas escenas que fue escrita hermosamente y muy divertida para actuar pero no es, en cuanto a la historia, tan necesaria, pero estaba destinada a ser divertida.

¿Te vas de esta serie queriendo a Roman?

No sé. Sí. Quiero decir... no sé. No. ¿Te gustas a ti mismo? ¿Sin ver? Es algo así. Llegué a ser un poco él y luego no es tan agradable. Pero no sé. Él es quien es. Lo extrañaré, supongo.