Video: una nena arruinó un pastel de bodas y reflotó un viejo debate en las redes

Un video viral reavivó un viejo debate en las redes sociales. Las imágenes fueron registradas durante un casamiento en México y los usuarios se volvieron a preguntar si a estos eventos hay que invitar a los niños o no.

Según informaron los medios locales, uno de los invitados a la boda, grabó el video en un salón de fiestas de Hermosillo, en el estado de Sonora.

En las imágenes se puede ver a una nena vestida con un vestido rojo mientras “hurguetea” en el pastel de bodas con un tenedor. La situación parece no ser advertida por el resto de los invitados.

Sin intervención de ninguno de los mayores, la pequeña sigue comiéndose el pastel sin culpa. Ni siquiera la persona que está grabando el video detiene el accionar de la niña pese a que se ve claramente que le ha hecho un gran agujero a la torta.

Un usuario de Twitter compartió la secuencia en sus redes sociales. Y suscitó un nuevo debate. Muchas personas se quejaron de la actitud de la niña, pero otros apuntaron contra los padres.

“Después se enojan cuando no queremos bendiciones en los casamientos”; “La culpa no es de la nena, sino de los padres por no cuidar a la bendi y no enseñarle modales”, opinaron los usuarios.

“Sea el evento que sea, a veces uno tiene que llevarlos, pero tienes que cuidarlos y el responsable eres tú como padre”; “Uno entiende que son niños, pero lo que en realidad da rabia es que los papás los ven y no les dicen nada. Se me quemaron toda la tostada”, manifestaron otros.

