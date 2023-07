Video: una azafata contó por qué no deberías entrar al baño de los aviones descalzo

Barbie, una reconocida azafata de vuelo en TikTok, publicó un video revelando la desagradable razón por la cual recomienda a los pasajeros no ir descalzos al baño del avión, recibiendo cientos de comentarios y reacciones.

La joven es conocida por compartir en su perfil @barbiebac.viajes consejos útiles y anécdotas relacionadas con los viajes en avión. En esta ocasión, abordó el tema de ir descalzo al baño durante un vuelo y las posibles consecuencias desagradables que esto podría acarrear.

En el video, Barbie comienza explicando que muchas personas le preguntaron por qué no pueden ir descalzas al baño después de quitarse los zapatos durante el vuelo. La azafata contó el motivo sorprendente y repulsivo: la falta de higiene en algunos pasajeros al utilizar los baños del avión.

“Yo como azafata tantas veces abrí la puerta del baño muy feliz para usarlo yo y... todo sucio”, admite Barbie. Según su experiencia, algunas personas no utilizan correctamente el inodoro, lo que puede llevar a salpicaduras y manchas de excremento en las paredes y el piso.

Ante esta situación, la azafata recomendó la importancia de llevar siempre el calzado puesto al usar el baño en el avión, ya que las personas podrían pisar sin darse cuenta cualquier tipo de desecho y advirtió: “Las medias no cuentan como protección, eso es lo mismo que ir descalzo”.

El clip se viralizó rápidamente en TikTok, cosechando 380 reproducciones y más de 25 mil me gusta con numerosos comentarios y reacciones por parte de los usuarios. Algunos expresaron su indignación y preocupación, sugiriendo que se deberían tomar medidas más estrictas en relación con la limpieza y el mantenimiento de los baños en los aviones. “No pueden denunciar?, yo no puedo entrar a un baño así!!!!”. “Por eso no me gusta ir al baño del avión, asi que voy antes de subirme al avión y trato de aguantar hasta poder bajar e ir al del aeropuerto”, “Culpa de la turbulencia”, fueron algunas de las reacciones.

