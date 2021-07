Video: su novia se negó a ser la madre de sus tres hijos, canceló la boda y la historia se volvió viral

Un hombre mexicano que planeaba casarse en octubre de este año decidió cancelar su boda porque su novia se negó a ser la madre de sus tres hijos. Su historia se hizo viral en redes sociales, pese a que intentó pasar “desapercibido”.

James Flores, el protagonista originario de Nuevo León, realizó una publicación en su cuenta de Facebook en la que se leía “Traspaso boda”. El paquete era para 200 personas, incluía salón de fiestas, banquete, bebidas, decoración y hasta pirotecnia.

“Ese paquete me había costado casi 100 mil pesos, pero yo lo estoy vendiendo en 60 mil. Todos me están diciendo que por qué se canceló, sí lo voy a hablar, pero hasta que se venda el paquete”, contó James.

“Prefiero ser un papá soltero”

Para suerte de los curiosos, pronto aparecieron compradores y el joven contó la triste historia por la que canceló su boda.

Tras celebrar que recuperó 60 mil pesos y felicitar a los futuros esposos, James expresó que tiene tres hijos y que amaba a su novia, pero decidió cancelar su boda, porque la mujer no les daba la atención necesaria a sus pequeños.

“Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos, y pues si no quiere a mis hijos, no puedo casarme con ella”, dijo.

Reconoció que su ahora exnovia era una buena mujer, pero no la madre que él quiere para sus niños.

“Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero”, agregó.

La decisión de James dividió opiniones en redes sociales: algunos aplaudieron que defendiera el trato que deben recibir sus hijos, mientras que otros comentaron que no buscaba una esposa, sino una niñera.

“Tú buscabas una niñera, y ella no tiene obligación de ser la mamá de tus hijos. Mejor con ese dinero contrata a una niñera.”, le escribieron en la red.