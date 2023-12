Video: le dijo que “no” al novio en el altar y expuso los maltratos de su suegro ante los invitados

En un evento que se viralizó en las redes sociales, una boda en Colombia terminó en un drama inesperado cuando la novia decidió retractarse justo en el momento culminante de la ceremonia civil. El hecho ocurrió en Chinú, Córdoba.

El video viral muestra el momento en que la jueza le pregunta a Jesica Avilés si es su deseo contraer matrimonio con Santiago Restrepo Vega. Ante la mirada desconcertante de los presentes, Jesica espera a que la notaría termine y responde con un contundente “No”, desatando un silencio incómodo. Antes de expresar la anulación del compromiso, se observaba cierta incomodidad en ella.

La novia, vestida de blanco, comenzó a revelar sus motivos en medio de la incredulidad de los invitados. Manifestó problemas, mentiras por parte de su prometido sobre la actitud de su padre y el maltrato hacia sus hijos por parte de este último.

Jesica expresó ante el novio: “El papá no está de acuerdo con esto. Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá. Él se deja mandar por el papá, y yo así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto, fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo.”

El video muestra cómo el novio, sin pronunciar palabra y sorprendido por la situación, retira el anillo de compromiso de la mano de Jesica. Al mismo tiempo, un invitado aplaude y comenta: “¡Listo! ¡Perfecto! Es lo mejor que pasó”. Eso demostró que la familia por parte del novio no estaba contenta con la unión de la pareja.

En otros videos, se observa a la jueza anunciando la cancelación del matrimonio y abandonando el lugar. La familia y amigos de la novia, conmovidos por la situación, colaboraron para cubrir los costos del banquete, ya que el padre del novio se negó a hacerlo.

