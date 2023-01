Video: la fuerte reacción de Coti de Gran Hermano cuando le dijeron que a Conejo le gusta Julieta

En la transmisión del programa de este viernes por la noche, Coti Romero participó del debate de “Los Exs” y manifestó su enojo cuando los panelistas le dijeron que a su novio Alexis, “el Conejo”, le gusta Julieta Poggio. Si bien la correntina tenía todo para ganar, fue una de las participantes más polémicas de esta edición de Gran Hermano y sus celos le ganaron por lo que terminó traicionando a sus amigas dentro de la casa, por nada más ni nada menos que su novio.

Gentileza: Ciudad Magazine

Y es que, al parecer, a Coti no le gustó para nada la idea de ver a Julieta cerca de Conejo. De hecho, en más de una ocasión mostraron videos donde confiesa que no le cae para nada bien y hasta se queja de que a ella la quieren más.

Fue Ximena Capristo quien le dijo lo que todos querían escuchar: “Y pero te confundiste ahí porque el tema era con Julieta. Al Conejo le encanta Julieta”. Fue entonces que Coti no dudó en reaccionar.

Súper seria, Coti lanzó: “No, yo no creo que le encante”. Manteniendo su postura, Ximena agregó: “Lo dijo, chicos, yo lo vi. Lo escuché de su boca”. Pero al notar que todas la miraban y con una gran presión, la correntina decidió calmarse y dar su opinión.

“A ver, eso lo dijo cuando nosotros todavía no habíamos empezado y me parece bien porque Juli es una chica hermosa, cualquiera la puede mirar. Obviamente que sí soy celosa. No me gusta la palabra ‘tóxica’ porque es fea. Si a alguien le molesta algo, no es tóxico”, comenzó.

Y continuó: “Si le duele es porque realmente le importa. Yo no usaría la palabra ‘tóxico’. Pero yo conté que un poco a veces sobreactuaba las escenitas o los caprichitos pero así logré que dentro de la casa me vieran como ‘la nena’ que no jugaba, y así no me votaban. Me equivoqué porque para el afuera no estaba bueno”, expresó Constanza.