Gran Hermano: Martín recibió un grito fuera de lugar y sus compañeros ya no confían en su juego

Hace varias semanas que las estrategias de Martín Ku, dan mucho de qué hablar y ponen en duda su verdadero fin en Gran Hermano. Es por eso que cada semana es uno de los más votados para ir a placa.

El Chino se puso en contra a varios televidentes, que se acercaron a la casa más famosa del país para hacérselo saber y hace horas le gritaron alarmando al resto de los concursantes.

En estos cuatro meses de reality, Ku cometió varios errores que lo dejaron expuesto y ahora muchos lo quieren afuera del juego. Su acercamiento a Coti Romero y el deseo de eliminar a Furia fueron el tope de la paciencia de los seguidores del programa.

El Chino recibió un contundente grito desde el afuera y se paralizó.

Este miércoles, se conoció que Martín Ku recibió el peor grito de la historia del programa: “Chino culo roto”, se escuchó con claridad sorprendiendo a varios.

Al escucharlo, el propio Martín se dio cuenta que algo no estaba bien en su juego, pero no mostró el mínimo interés en cambiar la estrategia para volver a ganarse el corazón de la gente. No obstante, luego se lo vio preocupado y de pasar la semana, deberá reinventarse.

Martín está nominado y podría ser eliminado esta semana

El pasado martes, Martín Ku recibió la noticia de que, junto a Bautista, Furia, Coty Romero y Emmanuel, forma parte del voto telefónico que esta noche será modificado por Virginia Demo, quién siendo líder de la semana podrá salvar a uno y mandar a placa a otro concursante de cara al domingo.

Así quedó la nueva placa negativa de Gran Hermano

Todos los cañones apuntan que el fandom de Furia podría deshacerse de Martín, aunque la correntina es una de las jugadoras que más complican la estrategia de Scaglione.