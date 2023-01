Así era Coti antes de ingresar a jugar a la casa de Gran Hermano

Coti es una de las participantes que más protagonismo tomó en la casa de Gran Hermano. Tiene 20 años, es de Corrientes y antes de ingresar al reality, deleitaba con sus fotos en Instagram. Este 1 de enero quedó eliminada de la casa más vista del país y todo cambiará ahí adentro.

Constanza Romero nació en el municipio Caá Catí y estudia Kinesiología en la Universidad Nacional del Nordeste, se destacó por ser una de las jugadoras natas del programa, se enfrentó a todas las chicas y su relación con Alexis “El Cone” le ayudó para hacer sus estrategias.

Gran Hermano anunció que habrá sanción.

La relación con el cordobés comenzó en una de las primeras fiestas de la casa y esta pareja se consagró como la segunda; Maxi y Juliana fueron los primeros en engancharse en el reality.

Coti y Conejo tuvieron una charla privada: ¿hay embarazo en Gran hermano?

Desde el primer beso que se dieron, no se separaron, hasta este domingo a la noche que Coti fue eliminada por más del 60% de los votos de la gente. Toda la casa se quedó en shock porque era la primera vez que llegaba a placa.

Conejo se quedó triste, llorando mientras sus compañeros lo consolaban y la recién expulsaba estaba feliz y sonriente, junto a su almohada en forma de banana, saludando a Santiago del Moro y a sus papás.

“Me hice este tatuaje en la mano porque una vez, cuando tenía muchos problemas, dios me habló y me dijo que yo era especial”, contó una vez la participante y luego detalló uno de los rasgos de esa “especialidad” que tiene.

“Me presenté en once certámenes de belleza y no perdí en ninguno”, soltó en las primeras charlas y lo cierto es que su Instagram demuestra su belleza innata.

Previo a entrar a GH 2022, Coti hacía de su belleza la fortaleza de sus redes sociales. Tenía 235 mil seguidores y ahora tiene casi 100 mil y sus publicaciones cosecharon miles y miles de corazones.

En su Instagram, hay poses desde todos los ángulos y con todos los looks que te imagines. Todos le quedan hermosos.

