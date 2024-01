Video: hizo el paso a paso de su look para ir a los velorios de sus ex novios y se volvió viral

Como suele pasar cada tanto, las redes sociales dan mucho contenido sorpresivo para que los internautas no dejen ni un segundo de consumir videos o fotos.

En esta ocasión, la protagonista fue una abuelita que se hizo viral en las redes por un vídeo en el que prepara el outfit para el velorio de sus exnovios.

Una señora hizo un video mostrando el look ideal para ir al velorio de sus ex novios.

La señora, que responde en TikTok al usuario @laabuelaencantadaa, tiene más de 43 mil seguidores, por lo que tiene claro cómo crear contenidos que llamen la atención.

En medio de los trends, los retos y los bailes, la abuela encantadora revolucionó la web al hacer un GRWM (Get Ready With Me, que se traduce como prepárate conmigo en español) lleno de humor y carisma para ir al funeral de algún ex novio.

En el vídeo, la creadora de contenidos muestra un elegante vestido negro que para ella era “perfecto para la ocasión”. Además de que junto a ello detalla que esta prenda se complementaría con aritos que llevaban piedras negras para estar en sintonía con el evento.

Aunque el atuendo está preparado, no podrá ser usado, ya que como ella misma anunció en el video que todavía no tiene ningún funeral para usarlo, puesto que sus exnovios aún no han fallecido.

Por ahora, la señora está preparada e impaciente para poder mostrarse con su vestido y esperando a la triste noticia toque a su puerta para desempolvar su mejor outfits para velorios.