Pidió en redes un novio con dinero que le compre cosas pero solo consiguió una ola de críticas por su video

La tiktoker Naiara Mendizábal se volvió viral en las redes por pedir “un novio con dinero”. Además, la joven señaló que “quiere un hombre que la consienta, le compre cosas y que la lleve a lugares”. A raíz del video, los usuarios no tardaron en criticarla fuertemente.

“Yo quiero un novio con dinero y no lo digo por materialista, lo digo porque sé lo que valgo”, comenzó diciendo en el video. Por otra parte, la tiktoker señaló que trabaja desde los 16 años, “tengo mi dinero, me muevo sola. Gracias a Dios todo lo que me quiero comprar me lo puedo comprar, obvio hay sus excepciones”.

“A lo que voy es que me mantengo bastante bien sola como para que la persona que va a ser mi pareja, que se supone me tiene que complementar, no me pueda dar lo que yo ya me puedo dar sola”.

Por lo tanto, la joven dejó en claro que quiere un hombre “que me consienta, que me compre cosas, que me lleve a lugares, que sepa lo que valgo, porque yo sé lo que valgo”.

Y continuó: “la verdad, tengo los estándares muy altos porque sé lo que puedo aportar en una relación; sé el tipo de mujer que soy y el tipo de hombre que quiero”.

También reveló el tipo de hombre que está buscando y afirmó que “no se va a ir con cualquier mujer porque también sabe lo que vale y va a esperar que cierta calidad de mujer esté a su lado. Y yo sé que puedo aportar eso”.

“Recuerda que si estás pidiendo algo, tienes que estar al mismo nivel para poderlo exigir”, finalizó la joven el polémico video.

Tras publicar el video, Naiara recibió duras críticas tanto en TikTok como en X (antes Twitter). “Si puede comprarse cosas sola pero sigue buscando un man que tenga plata, hay que hablar de cómo está administrando sus finanzas”, “Si vas a basar tu relación en el dinero, déjame decirte que no va durar nada”, “Espero que con la edad te des cuenta de lo que realmente vale en una relación, porque si no estás destinada a estar sola”, fueron algunos de los comentarios.