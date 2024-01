Precios Argentina vs. España: un tiktoker salió a comparar la diferencia y el resultado fue viral

Los aumentos en el supermercado no son para nada una novedad en este pa铆s. Un tiktoker deci贸 hacer un video comparando los costos de diferentes productos: 鈥Dicen que en Argentina los prest谩n mano a mano con los de Europa, as铆 que vamos a chequear鈥, comienza el video del creador de contenido Manu Guija.

Precios de comida y productos varios en Argentina vs. Espa帽a. Imagen ilustrativa. (Foto AP /Allison Dinner)

El joven argentino, que reside en Madrid desde hace un tiempo, fue al supermercado para comprobar los valores en los diferentes pa铆ses. Para eso escogi贸 los mismos productos para compararlos, la cotizaci贸n que hizo Manu fue 1 euro = $1.250 pesos.

La lista del super (los precios argentinos ser谩n colocados en euros entre par茅ntesis)

Papas Lays 134 gramos: en Espa帽a 1,99 euros / en Argentina $2.562,90 (1,99 euros)

Caf茅 instant谩neo Nescaf茅 100 g: en Espa帽a 4,39 euros / en Argentina $4.040 (3,25 euros)

Coca Cola regular de 2,25 litros: en Espa帽a 1,99 euros / en Argentina $2.175 (1,75 euros)

Litro de leche D铆a: en Espa帽a 0,91 euros / en Argentina $699 (0,75 euros)

Lata de cerveza de 500 ml: en Espa帽a 1,29 euros / en Argentina $1.200 (0,95 euros)

Kilo de banana: en Espa帽a 1,11 euros con descuento / en Argentina $1.890 (1,51 euros)

Pasta de dientes Colgate: en Espa帽a 1,99 euros / en Argentina $2.062,50 (1,65 euros)

Pan estilo artesano Bimbo: en Espa帽a 2,59 euros / en Argentina $2.780 (2,55 euros)

Litro de aceite de oliva: en Espa帽a 9,79 euros / en Argentina $13.799 (11 euros)

Fideos tirabuz贸n: en Espa帽a 0,84 euros / en Argentina $1.055 (0,88 euros)

Jab贸n Dove: en Espa帽a 1,10 euros por unidad / en Argentina $885 (0,71 euros)

Caja de preservativos de 12 unidades: en Espa帽a 9,15 euros, 0,75 la unidad / en Argentina las 6 unidades $8.107,50 (1,10 euros la unidad).

鈥淯na cosa antes de que me salten a la yugular, esto no es representativo de nada, no es la canasta b谩sica, son productos random que eleg铆 yo鈥, aclar贸 en el video.

Para finalizar el joven dice que los precios en Argentina est谩n 鈥減icant铆simos鈥. Adem谩s, agrega la diferencia de salarios que hay entre los pa铆ses: 鈥El problema es que ac谩 (por Espa帽a) el salario m铆nimo es de 1.134 euros y entiendo que all谩 (Argentina) 1.300.000 de pesos no lo cobra todo el mundo鈥.

Guija dice tambi茅n que en nuestro pa铆s est谩n haciendo precios europeos pero sueldos 鈥減ocos europeos鈥. Dentro de los comentarios del video muchos seguidores comentan que los sueldos en Argentina no llegan ni a la mitad de lo que son en Espa帽a. Otros, defend铆an que el nivel de vida en el pa铆s europeo es m谩s caro. Las diferentes opiniones abundan, pero muchos coinciden que los precios est谩n caros.

