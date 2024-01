Islandia, el país con uno de los sueldos más altos de Europa, busca argentinos

Como es de común conocimiento, al momento de emigrar, los principales destinos para empezar una nueva vida son Estados Unidos y diversos países de Europa. Sin embargo, Islandia se presenta como una alternativa a considerar. Si bien tiene un clima frío, es una de las naciones más seguras del mundo según el Índice de Paz Mundial y con uno de los sueldos más altos del “viejo” continente.

Si bien cuenta con una población de un poco más de 350.000 habitantes, el país nórdico registró un deterioro del cuatro por ciento en su puntuación general y a su vez un aumento en la tasa de homicidios y también de terrorismo, un indicador de impacto. Más allá de esto, continúa siendo el país más seguro del planeta.

Islandia. Un país con desarrollo sostenible, según la OMS.

Islandia: primeros pasos al emigrar

Aunque la población generalmente muestra una actitud acogedora y favorable hacia los inmigrantes, en lo legal enfrentarás diversos desafíos burocráticos al intentar tener permisos de trabajo y residencia en ese país. Para aquellos que consideran mudarse en busca de mejores oportunidades laborales y para tener la paz y seguridad que este país europeo ofrece, es esencial estar preparado para navegar por procesos administrativos y trámites legales.

Sueldo promedio: u$s 6.000 mensuales

De acuerdo a lo informado por el Average Salary Survey, el sueldo promedio anual es de aproximadamente u$s 60.000, lo que equivale a unos u$s 5.000 mensuales. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reporta una cifra ligeramente superior, situándolo en u$s 73.000 anuales, es decir, alrededor de u$s 6.083 al mes.

Islandia. Uno de los tantos paisajes de la isla.

Para aquellos interesados en buscar oportunidades laborales en Islandia, “Trabajar por el Mundo” recopiló una lista de agencias de trabajo en el país donde pueden explorar y postularse a diferentes empleos. Algunas de estas agencias incluyen:

Alfreð

Starfatorg

Störf

HH Ráðgjöf

Talent

Tvinna

STRÁ MRI

Ráðum

Intellecta

Capacent

La erupción del volcán en Islandia, un factor a tener en cuenta.

Requisitos para vivir en Islandia

Cabe destacar que los interesados para vivir y trabajar en Islandia deben presentar cierta documentación y empezar el trámite en las embajada de cada país. En Argentina, debemos hacerlo desde la sede diplomática de Noruega.

Tener un emprendimiento

Documentos de empresario privado.

Certificado de una institución educativa.

Certificado de capacidad financiera para cubrir gastos.

Seguro médico.

Con contrato de trabajo

Cuestionario de solicitud con sus datos.

Pasaporte extranjero y copias de todas las páginas.

Copia del pasaporte nacional.

Certificado del lugar de trabajo.

Foto en color (3,5 x 4,5).

