Video: fue a dejarle flores a la tumba de su marido y se encontró con “la otra”

Un curioso incidente ocurrió recientemente en un cementerio de Huston (Arizona), cuando una mujer acudió a visitar la tumba de su fallecido esposo y se encontró con una inesperada sorpresa. El insólito momento fue capturado en un video por la hija del matrimonio y rápidamente se volvió viral en TikTok.

Según los comentarios proporcionados por la hija en la publicación, su padre perdió la vida en un trágico accidente automovilístico mientras él y su madre regresaban a casa. La viuda, visiblemente consternada por la situación, llegó al cementerio con la intención de honrar la memoria de su amado esposo. Sin embargo, al acercarse a la tumba, se encontró con un misterioso regalo: un globo rojo en forma de corazón con la inscripción “Feliz San Valentín”.

La hija del hombre, quien no podía dejar de reirse, grabó el momento y en el se puede ver a la viuda notoriamente enojada. Ella mostró confusión y molestia al ver el inesperado obsequio en la tumba de su esposo. No pudo contener su enojo y golpeó el globo con su bastón, expresando sus emociones al grito de: “Yo estoy aquí y no te he engañado”.

La hija, quien grabó todo el suceso, compartió el video en TikTok y lo subtituló con una pregunta incisiva: “¿Quién sería esa atrevida que le trajo ese globo a mi papá?”

Pero la explicación detrás de este extraño suceso es más simple de lo que parece. Al parecer, alguien se confundió de tumba y dejó los regalos en el lugar equivocado, lo que generó el desconcierto y la incomodidad de la familia al encontrar el insólito obsequio.

La secuencia rápidamente se propagó por las redes sociales, y los usuarios no tardaron en reaccionar con humor y diversión ante la inusual situación y la reacción celosa de la viuda. “Mi papá tuvo 10 hijos, con 7 mujeres. Tenía pareja, y a otra mujer llame y llame cuando murió. Fue un funeral muy interesante”, sumó en uno de los comentarios una usuaria.

