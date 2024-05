Escándalo social: la pobreza infantil en el Gran Mendoza llegó al 65%

Otro fracaso más y van…, la pobreza infantil en Mendoza llegó al 65% en el segundo semestre del 2023 según el Indec, un porcentaje histórico que supera al 61,7% del segundo semestre del 2021 cuando el impacto de la pandemia le pegaba de lleno a la Provincia.

La pobreza infantil subió 5,2 puntos entre el segundo semestre del año pasado, cuando llegaba al 59,2% y esto hizo que la cantidad de niños pobres pasaran de 141.095 del año pasado a 155.153, es decir 14.098 niños más.

Pero esto no es todo, los papelones siguen. El Gran Mendoza supera al promedio nacional que es del 58,4, es la provincia con más porcentaje de pobreza de Cuyo, le gana por escándalo a Gran San Luis con 51,7%, tenemos 13,3 puntos más y aunque les moleste también nuestra Provincia tiene casi 11 puntos más de pobreza que el Gran San Juan, en donde el valor del segundo semestre del 2023 es del 54,2.

Las barbaridades no paran aquí, el año pasado Mendoza estaba entre las 7 principales provincias con más pobreza infantil, hoy está entre las 5 primeras. Y para los que ahora pontifican que a Mendoza hay que compararla con el Gran Córdoba, un delirio porque su economía tiene fuertes rubros que aquí no existen como la industria automotriz y la soja, vemos que en la provincia mediterránea la pobreza en el segundo semestre del año pasado fue del 55,7%, casi 10 puntos menos que nosotros.

Sin dudas lo que sucede con la pobreza infantil en Mendoza es un escándalo en el sentido de ser un “hecho o dicho considerados inmorales o condenables y que causan indignación y gran impacto público”, según la Real Academia Española.

En el país pasó del 54,2 en el segundo semestre del 2022 al 58,4% en el mismo período del 2023.

Para terminar con los datos, si es que han tenido estómago para procesar semejante desastre, en cinco años, entre 2019 y 2023 se incrementó la pobreza 9,2 puntos y pasaron a ser pobres 27.757 niños.

Obviamente al medir la pobreza por ingreso, impacta de lleno la inflación y por supuesto la devaluación del 20% que realizó el ex ministro Sergio Massa en agosto del año pasado después del balotaje y también la del actual presidente Javier Milei en diciembre que llegó al 54%.

Marcelo De Benedectis titular de la Pastoral Social del Arzobispado de Mendoza afirma que “Lamentablemente ese índice indica lo que vemos en la realidad y la agudiza. Como sociedad toda debemos dar respuesta porque al tocar la niñez estamos tocando nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos que garantizarles a los niños salud, alimentación, vivienda digna, crecimiento sano y armónico en la sociedad”, indicó

Seguidamente no dejó pasar la oportunidad de fijar las prioridades para atacar este problema. “Toda la sociedad no tiene tiempo que perder, pero cierto es que los que tienen responsabilidades públicas no pueden demorar las respuestas ni pimponear de partido en partido. Busquemos solución a los agudos problemas que tiene Mendoza. Son tiempos difíciles, pero con la niñez no se juega”.

POBREZA INFANTIL SEGUNDO SEMESTRE 2023 PROVINCIA POR PROVINCIA

Gran Resistencia 76,5%

Santiago del Estero 73,3%

Concordia 71,8%

Gran Santa Fe 67,3%

Gran Mendoza 65,0%

Gran La Plata 64,9%

La Rioja 64,7%

Formosa 63,6%

Partidos de la prov. de Bs As 62,2%

Río Cuarto 62,2%

San Nicolás 61,4%

Viedma 61,7%

Corrientes 59,5%

Gran Tucumán 58,6%

País 58,4%

Rawson 58,1%

Comodoro Rivadavia 57,7%

Gran Catamarca 56,9%

Santa Rosa 56,8%

Posadas 56,5%

Gran Rosario 55,8%

Gran Córdoba 55,7%

Salta 55,4%

Jujuy 55%

Bahía Blanca-Cerri 54,5%

Gran San Juan 54,2%

Mar del Plata 53,8%

Gran San Luis 51,7%

Río Gallegos 50%

Gran Paraná 44,9%

Neuquén 41%

Ciudad de Buenos Aires 36,6%

Usuhaia 34,5%

