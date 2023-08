Video: el imitador de Luis Miguel votó, se olvidó el DNI y sufrió un incómodo momento

En medio de las elecciones PASO que se desarrollaron ayer, un peculiar incidente tuvo lugar en el centro de votación de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un imitador reconocido por su sorprendente parecido con el cantante Luis Miguel acudió a ejercer su derecho al voto, pero olvidó retirar su DNI, lo que desató una situación inusual.

El imitador, cuya identidad se mantiene en reserva, se encontró con el dilema de no poder votar al darse cuenta de que había dejado su DNI en casa. Sin embargo, enfrentó la situación con un toque de humor y frustración. Mientras esperaba en la fila para recuperar su documento olvidado, comentó ante las cámaras de Crónica TV: “Entré aquí a votar y me olvidé el documento. Ahora tengo que hacer toda esta fila, ¿a vos te parece?”. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para demostrar su ingenio, respondiendo con una sonrisa a la pregunta de si podía votar en Argentina: “Sí, claro que sí. Tengo doble ciudadanía”.

Durante el tiempo que esperaba para recuperar su DNI, el imitador presenció la llegada de Patricia Bullrich, quien ya es candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, al predio ferial de La Rural. Ante esta coincidencia, el doble de Luis Miguel no dejó de lado su humor característico y exclamó con fingida indignación: “No me lo quieren dar esos cabrones”.

Además de su compromiso con el voto, el artista también compartió sus otras responsabilidades y compromisos: “Tengo que volver a México, darle de comer a mis hijos y volver aquí para terminar los shows”.

Cuando se le preguntó sobre su preferencia entre el sistema electoral mexicano y argentino, el imitador no dudó en responder con su característico sentido del humor: “El mexicano, cabrón, por supuesto. Este se traba, no sé qué tiene”.

