El mejor blooper de las elecciones: el día que Karina Jelinek llegó tarde a votar

En el recuerdo colectivo de los años electorales, hay momentos que se convierten en anécdotas dignas de mención, y uno de esos episodios icónicos involucra a la modelo Karina Jelinek.

Corría el año 2013, y en una jornada de comicios, Jelinek se vio envuelta en una situación singular que quedó inmortalizada en video y sigue siendo recordada.

La fotografía para el infarto de Karina Jelinek

A pesar de que el horario para ejercer el voto se establece desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, Karina Jelinek no logró llegar a tiempo.

Atribuyó su tardanza a compromisos laborales, ya que afirmó estar en medio de una producción. Las cámaras de Canal 9 capturaron el momento en que la mediática llegaba apresurada a la escuela donde le correspondía votar, pero encontraba sus puertas cerradas.

En un intento por ejercer su derecho cívico, Jelinek no se dio por vencida. En el video que se hizo viral, se la ve aferrándose a la reja de la institución y alzando su voz para que la dejaran ingresar. “¡Vengo de una producción, please, ábranme!”, exclamó, tratando de persuadir a quienes custodiaban el acceso.

La cronista de Telenueve que cubría el acontecimiento intentó explicarle que la escuela ya había cerrado, pero Jelinek no se detuvo.

Qué expresaba Karina Jelinek en ese blooper

Con firmeza, la modelo respondió: “Pará, no me metas el micrófono, estoy hablando”, continuando con su esfuerzo por ganarse la entrada. Incluso, llegó a agitar la reja mientras exclamaba: “¡Ey, please, abran que quiero votar!”.

A pesar de su empeño, la situación no le permitió emitir su voto y tuvo que retirarse del lugar. No obstante, Karina Jelinek concluyó con una dosis de humor: “Bueno, lo importante es que la intención estaba”.

Este curioso suceso se ha mantenido en el imaginario colectivo, ilustrando cómo, incluso las figuras públicas, pueden verse envueltas en situaciones insólitas durante el proceso electoral.

