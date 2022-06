Video: el Hombre Araña se estrella contra un edificio durante un show en un parque de Disney

El año pasado The Walt Disney Company inauguró la primera área temática dedicada a Marvel en uno de sus parques temáticos. La atracción se encuentra en Disney California Adventure, junto al Disneyland original, aunque contará con una versión en Disneyland París dentro de un mes.

El Avengers Campus incluye a la mayoría de los héroes del Universo Cinematográfico Marvel, como por ejemplo: Thor, Capitán América, Hulk. Pero, sin lugar a dudas, el que se lleva todo el protagonismo debido a su última película taquillera es Spiderman.

Uno de los shows que se ofrecen en el parque muestra al hombre araña balanceándose y aterrizando en un edificio. Sin embargo, parece que no lo consiguió la última vez. Pero no hay de qué preocuparse, ya que no había nadie tras la máscara. En cambio, se trataba de un robot animatrónico. La gente quedó impactada, pero no se produjeron daños humanos de ningún modo.

En las imágenes, escuchamos la voz de Spidey hasta que este aparece de la nada, balanceándose hacia lo más alto, pero al final se cae y rompe una parte del edificio en el que debía aterrizar.

De California a París

El Avengers Campus se inauguró en California como una zona completamente nueva del Disney California Adventure Park. Sin embargo, tendrá su versión europea en Disneyland París a partir del próximo 20 de julio.

En una entrevista de la revista Esquire, Beth Clapperton, directora artística del Avengers Campus, contaba que “lo primero que pensamos para el Avengers Campus fue cómo llevar todo al mundo físico, porque ya había cómics y películas, pero esto era otro formato y queríamos que todas las historias que habían nacido en los cómics, con ese humor y diversidad, el sentido de compartir y de responsabilidad... queríamos que todo ese look de los cómics estuviera aquí”. Por otro lado, Clapperton destaca la importancia que tienen los héroes en este proyecto. “El Campus, sin los héroes, solo es un lugar más”, afirma.

La última incorporación al famoso parque temático de Disney incluirá nuevas atracciones, shows, restaurantes y experiencias tanto para niños como adultos.