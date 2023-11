Video: echaron de un tren a una mujer que repartía boletas de Sergio Massa y se generó polémica en las redes

Momentos de tensión se vivieron esta mañana en un medio de transporte bonaerense cuando múltiples pasajeros echaron entre insultos y gritos a una mujer que repartía boletas de Sergio Massa. El incidente ocurre a menos de dos semanas del balotaje entre el mencionado ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria y el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en un tren de la línea Mitre. De acuerdo con el video compartido en las redes sociales, el episodio se desencadenó cuando un grupo de personas entregaba las boletas del binomio que conforman Sergio Massa y Agustín Rossi. En ese momento, pasajeros con notable enojo comenzaron a repudiar su accionar.

“Caraduras”; “Son unos sinvergüenzas”; “Tienen que bajarse”; “Manga de vagos” y “Vayan a laburar” fueron algunos de las acusaciones, entre otros fuertes insultos, que se escucharon en el metraje publicado en X, antes Twitter, que suma 1.8 millones de reproducciones.

Mientras los simpatizantes del ministro de Economía caminaban por los pasillos de la formación en dirección a la puerta, se disculparon con el resto de los pasajeros que observaba la situación. Un usuario de Reddit, agregó que los militantes se bajaron en la parada de Nuñez.

“Hay algo que está cambiando en la Argentina. Hace unos minutos en el Mitre”, escribió el pasajero que filmó la escena y la difundió en X. En los comentarios y las citas del posteo, los internautas de esa red social expresaron opiniones polarizadas sobre las imágenes.

Cuando la mujer que fue violentada con gritos e insultos desciende del tren, se escucha a un hombre decir “Viva la libertad carajo”, frase utilizada por el partido libertario. En este sentido, simpatizantes de Javier Milei expresaron su apoyo a los pasajeros al comentar: “¡Esto es lo mejor que vi!”; “(Hay que) perder el miedo, la vergüenza y rajarlos” y “Acerco mi abrazo a cada uno de los que en este vídeo se hacen cargo de sacar a la Argentina del fango. Los abrazo fuerte y les agradezco con toda el alma”.

Por otro lado, muchos otros usuarios se refirieron a la “ironía” de la frase eslogan del candidato libertario con lo sucedido en el video. “¿Y la libertad? ¿Dónde está?”; “Si la consigna de “Viva la libertad” fuese real, no tendrían problema en tolerar la militancia de quien piensa distinto. Pero no buscan libertad, buscan autoritarismo”; “Lo que está cambiando es la intolerancia, para mal”; “No respetan la pluralidad”, denunciaron.

Seguí leyendo